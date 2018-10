Ángela Ponce lamenta muerte de activista transgénero

"Mi corona es hoy tuya", le escribió la mujer transexual ganadora de Miss España, Ángela Ponce, a la activista de la comunidad LGBTTTI, Itzel Aidana Ávila Monreal, quien presuntamente se suicidó poco después de difundir un video donde criticaba los dichos de Lupita Jones.

En un mensaje vía Instagram, la española lamentó su muerte y expresó: "uno de los derechos fundamentalesde todo ser humano es el derecho a la identidad".

El pasado 8 de octubre, autoridades de Zacatecas confirmaron la muerte de la activista Itzel Aidana, tras encontrar su cuerpo suspendido del cuello, por lo que se vinculó el hecho con un suicidio.





Mi más sentido pésame a la familia de Itzel Aidana. Itzel Aidana allá donde estes te doy las gracias por tus palabras de apoyo. Uno de los derechos fundamentales de todo ser humano es el derecho a la identidad, nosotras somos mujeres desde que nacemos aunque parte de la sociedad siga sin reconocernos, que te nieguen tu identidad, nuestra identidad como mujeres es la mayor ofensa que nos pueden hacer, así que Itzel Aidana mi corona es hoy tuya y de todas esas mujeres que han caminado nuestros mismos pasos. Descansa en paz, todo mi amor. ?? #Itzelaidana

Una publicación compartida de ANGELA PONCE (@angelaponceofficial) el 9 Oct, 2018 a las 3:54 PDT

Días antes, en un video en Facebook, Ávila Monreal le había enviado un mensaje a la ex ganadora del certamen de belleza Miss Universo, Lupita Jones, quien había manifestado su opinión sobre la inclusión de dos candidatas transexuales para Miss Universo 2018: Belguun Batsukh, de Mongolia, y Ángela Ponce, de España.

"Señora, por favor fíjese muy bien lo que dice, fíjese muy bien lo que habla porque gracias a esos pensamientos, gracias a esas opiniones muchísimas personas se suicidan, muchísimas personas se sienten rechazadas y humilladas, muchísimas personas están sufriendo en carne viva el infierno de estar en un cuerpo al que no pertenecen", había dicho la activista.

Y es que Jones, también dirigente de "Mexicana Universal" comentó entonces que "como directora de Miss Universo en México tengo que acatar las reglas de la organización, pero a nivel personal, yo no estoy de acuerdo, porque no me parece que sea una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones; una mujer nacida mujer jamás va a ser igual a un transgénero, biológicamente no son iguales".

Por su parte, la presidenta de la comunidad LGBTTTI de Zacatecas, Paz Barrón, ha sostenido que a pesar de que el video dirigido a Jones fue lo último que posteó en sus redes Itzel Aidana, no se atrevería a relacionar los dichos de Jones con la muerte de la activista.