Anett Kontaveit anhela dar la sorpresa

Esta racha le permitió a Anett ubicarse por primera vez en el Top 10 del mundo, al aparecer en el octavo puesto el pasado 1 de noviembre.

"Estoy jugando de una manera más positiva y segura, sin hacer demasiado, pero siendo agresiva. Creo que me estoy moviendo muy bien.

Miro las cosas de una manera más positiva, lo que creo que se traduce en mi juego", confesó Anett.

Por si fuera poco, Kontaveit suma 5 triunfos ante Top 20 del ranking, incluidas Belinda Bencic, Petra Kvitova, Simona Halep, además de Maria Sakkari y Garbiñe Muguruza, quienes también disputarán el torneo en suelo tapatío.

Parte del éxito de Anett es jugar sin presión y la llegada de Dmitry Tursunov como su entrenador, quien, en palabras de ella, le ha devuelto la emoción por jugar.

"No me pongo demasiada presión sobre mis hombros, pero sé que estoy dando todo lo que tengo por estar ahí. He vivido tantas emociones positivas en los últimos torneos que aún no me siento cansada, estoy todavía en las nubes. Todas jugamos para llegar a estos torneos, así que sería algo muy grande para mí. Significaría muchísimo", comentó.

La clasificación de Kontaveit cortó los sueños de participar de la tunecina Ons Jabeur, quien por lesión no estuvo en el WTA 250 de Courmayeur, Italia, y se quedó sin oportunidad de disputar su boleto al torneo.

Kontaveit y Maria Sakkari serán las primeras tenistas de sus países, Estonia y Grecia, respectivamente, en disputar el AKRON WTA Finals.