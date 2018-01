Anel Noreña señala que José José no quiere verla

Durante la presentación de la cinta "El corazón del hombre", la actriz dijo que aunque ella no ha podido verlo sus hijos están al pendiente del cantante y dijo que si bien no ha podido hablar con el "Príncipe de la Canción" le manda muchos mensajes "por la tele" así como que respeta su decisión al no quererla ver en el hospital.

"Hay que respetar, ¿me entiendes? Está mejor. Si me gustaría (ir a verlo) pero como él no quiere, yo con el espíritu se lo mando y ya. Yo no lo veo para nada", argumentando que fue a través de sus hijos que José José fue quien mandó a decir que no la quería ver.

Al ser cuestionada si sus hijos lo han visitado en el hospital, tajante respondió: "Lo ven diario, que quede claro con todos ustedes", y dijo desconocer lo sucedido sobre el susto que lo llevó hace unas semanas a terapia intensiva, explicando que ella acababa de llegar de viaje.

Dijo no haber tenido aún la oportunidad de ver la serie de la vida del cantante y sobre el hecho de no haber hablado con María Fernanda Yepes, actriz que la interpreta en esta producción, se limitó a decir: "Me habló su representante y le dije que lo único que sé de esta chica es que es una muy buena actriz. Yo le recomendaría nada más que no vaya a hablar como colombiana, que se quite el acento y que haga lo que quiera. Yo no he visto la serie, para mí, él fue la historia de amor más grande jamás contada de mi corazón".

Al ser cuestionada sobre el divorcio de su hijo, expresó: "Muy triste, estoy muy triste. Con mi silencio mi amor. Un día mi mamá estaba yo muy atareada, teniendo toda la responsabilidad de nuestra empresa para llevar a José, estaba yo muy atareada en la oficina con muchas cosas que hacer y entró mi mamá y me dice "mijita, ¿cómo te puedo ayudar? Déjame que te ayude, mandó una secretaria ejecutiva buenísima y entonces le digo ¿sabes qué mami? Siéntate en el silloncito que está ahí, quédate acompañándome en silencio. No puedes decir nada", recordó.

Y también admitió que debido a su divorcio no han podido hablar como antes. "No he podido hablar con él, ha tenido unos meses muy difíciles definitivamente, pero el verlo salir adelante con una sonrisa, sin un exceso de nada, aguantando toda la leña que le manda la vida para depurar, para eso es que te pasan cosas tan tremendas, la enfermedad de su papi, todo lo que hemos pasado que toda la prensa sabe lo que hemos pasado", señaló.