Aún mantiene esa voz ronca que le caracteriza y que cada vez que se escucha, tira anécdotas inolvidables.

CORRIÓ AL PAPA

"Entró un cura al vestidor de San Lorenzo, y le digo a Fernando Miele (presidente del club): ´¿quién es ése?´. Y me dice: ´Es un cura que viene siempre y está acostumbrado a saludar a cada jugador antes de entrar al partido´. Le contesto: ´¿Viene siempre? Pero no le ganan a nadie, ¡échalo ya!. Acá no quiero ver a ningún cura´. Va y le dice Miele que hay un técnico nuevo y no le gusta que entre nadie extraño. Pasa el tiempo y veo a Miele y me dice: ´¿Viste quién es el Papa?. Es Jorge Bergoglio. ¡El que echaste del vestuario!´".

LA AMENAZA DE TEO

Cuando dirigió a Racing en 2012, Teófilo Gutiérrez protagonizó una pelea en el vestidor con el portero Sebastián Saja.

"Teo iba al frente, un Mike Tyson chiquito. Me meto yo en el medio, se agregaron algunos jugadores y el cuerpo técnico. Cuando se calma por un momento, me voy para atrás y vuelve el colombiano, saca la mochila, mete la mano y saca un fierro (pistola), que hasta hoy no sé si era de verdad o mentira, pero yo me quedé adelante, me la jugué. (Estaba) insultando y diciendo que iba a matar a todos, ningún momento como ése".

LLEGABA ´SABROSO´

El propio Teófilo Gutiérrez habló sobre el técnico argentino y reveló que iba a los entrenamientos de Racing, aún con los efectos de una noche de copas. Es sabido por todos en Sudamérica que Alfio Basile es un amante del whisky.

"El "Coco" (Basile) es un personaje lindo. Es uno de los mejores entrenadores que tuve en la Argentina. Llegaba sabroso al entrenamiento. Venía entonado de la noche y contaba buenas anécdotas", dijo Teo.

"Quédate tranquilo que nunca llegué a un entrenamiento borracho", replicó Basile.

SUFRE EN CU

El ex técnico del América recordó la agresión que sufrieron en el camión del equipo por parte de un sector de aficionados de los Pumas en el Olímpico de CU.

"En América en 2001, con Pumas. Eran bravos los universitarios, no los querían mucho en América. Nos rompieron (los vidrios), nos mataron a todos los jugadores, a mí, y a todos. Jugamos el partido igual. Nos hicieron jugar con jugadores lesionados. Hubo piedras y de todo, pero muy brava fue (la situación), eh. Tuvimos que salir a jugar porque, si no, perdíamos los puntos".

SU MAYOR FRUSTRACIÓN

El "Coco" era el técnico de Argentina en el Mundial de Estados Unidos 1994, que se desmoronó anímicamente tras el doping positivo de Diego Maradona.

"Esa gorda infame, no me la olvido más. Cuando veo a la enfermera que entra y se lo lleva del brazo, ahí sospeché, dije algo pasa. Cuando bajo me llama un directivo y me dice que hay un positivo. Me llega el informe de la UCLA que habían salido 5 cosas. Fue la mayor frustración que tuve en mi vida porque estoy convencido de que si no éramos campeones, llegábamos a la Final".