El peleador mexicano confesó que hizo un drástico cambio en su vida. Comenzó a alimentarse mejor y a entrenar de manera profesional, algo en lo que tuvo el apoyo de Eddy Reynoso, su entrenador, y de Álvarez, campeón mundial Mediano.

Noticia Relacionada Andy Ruiz Jr., listo para enfrentar a Chris Arreola

Ruiz (33-2, 22 KO´s) volverá al ring este sábado para enfrentar a Chris Arreola (38-6-1, 33 KO´s) en Carson, California, su primer pleito desde que cayó, a finales de 2019, ante Anthony Joshua, quien le arrebató los cetros mundiales Completos de la FIB, AMB y OMB.

"Me sentí abajo, sin ganas de pelear, pero algo en mi corazón me dijo que me debía levantar y mostrar la disciplina que me faltaba. Yo sé que en mi última pelea no fue el resultado como el que yo quería, pero ya volvimos arriba, andamos entrenando duro, por eso me vine a entrenar con el ´Canelo´ y Eddy Reynoso, aquí andamos al cien para la pelea.

"Le marqué al ´Canelo´ para ver si me abrían las puertas, me dijo que conocía mis habilidades, pero necesitaba disciplina y es como hemos trabajado", expresó Ruiz, de 31 años, en una conferencia virtual.

Por su lado, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, aplaudió la disciplina que trae Ruiz, quien no lucía un físico así desde hace muchos años. Se le ve más ágil y eso podría ayudarlo para volver a ser campeón.