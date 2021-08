Andy Ruiz ha escuchado los chistes gordos, pero el regreso no es broma

"Va a ser una pelea de acción", dijo el primer campeón de peso pesado de origen mexicano. "Todos los aficionados mexicanos van a venir a apoyarnos. La mejor manera de ver esta pelea es estar en casa, ver la televisión y celebrar ".

Es discutible cuánto hay que celebrar, considerando que Arreola no es exactamente un oponente en horario estelar. Pero las remontadas tienen que comenzar en algún lugar, y este comenzará en un pago por evento contra un luchador envejecido que es rudo y lanza muchos golpes, pero que ha ganado solo dos peleas en cinco años y ha tenido sus propios problemas de peso.

No sería un regreso adecuado, por supuesto, si no viniera con una historia de redención y renovación. Ruiz tiene eso y más, incluido un nuevo entrenador y su cautivadora historia de lo que sucedió cuando de repente se convirtió en el campeón mundial de peso pesado y descubrió que no estaba listo para el horario estelar.

"Maté al viejo Andy y nació un nuevo Andy", dijo Ruiz. "Tengo mucho que demostrar. Decepcioné a mucha gente, y por eso tuve que hacer grandes cambios en mí mismo. Sé lo que soy capaz de hacer y sé lo que puedo lograr. Lo tengo dentro de mí para convertirme en el bicampeón mexicano de peso pesado del mundo ".

El mayor error, según Ruiz, es que dejó que el campeonato de peso pesado se le subiera a la cabeza. Es difícil culpar a Ruiz por eso, porque pocos le dieron una oportunidad cuando sorprendió a todos en el boxeo al detener al campeón británico previamente invicto en el Madison Square Garden.

La escala en la revancha en diciembre en Arabia Saudita contó la historia mejor que nada. Ruiz pesó la friolera de 283.5 libras para la pelea, y su falta de acondicionamiento y deseo fueron evidentes al dejar caer una decisión desigual ante Joshua para perder el título en su primera defensa.

Ahora Ruiz tiene un nuevo entrenador, pesa 60 libras menos que cuando comenzó a entrenar para Arreola y tiene una nueva perspectiva de lo que significa ser un campeón. Se enfrentará a Arreola en una pelea programada de 12 asaltos desde el Dignity Health Sports Park en Carson, California, donde se permitirá un número limitado de fanáticos debido a las restricciones pandémicas.

"No sabía lo que venía en mi camino. No sabía qué esperar ", dijo sobre ganar el título. "En ese momento tenía primos que ni siquiera conocía, tenía tíos y amigos de hace mucho tiempo que no conocía hasta que gané. Así que me dejé llevar y esa fue mi distracción. Pero todos aprendemos de nuestros errores. Y tengo que empezar todo de nuevo, empezar desde la parte inferior de la escalera ".

Ruiz no está exactamente en la parte inferior, pero tiene mucho camino por recorrer antes de llegar a la cima nuevamente. Joshua ha seguido adelante y planea pelear dos combates contra Tyson Fury este año, aunque no han sido finalizados, y el camino hacia otro campeonato de peso pesado no está exactamente abierto.

Pero Ruiz dice que ahora está motivado para recuperar lo que alguna vez tuvo, y se ha conectado con Eddy Reynoso, el entrenador de Canelo Álvarez, para ayudarlo a mantenerse disciplinado. También dice que ha aprendido mucho de estar cerca de Álvarez, considerado el mejor peleador libra por libra del mundo.

Pero el joven de 31 años también tuvo que aprender un poco sobre sí mismo. La fiesta tenía que irse, y el exceso de comida tenía que detenerse antes de que pudiera volver a sentirse cómodo en el ring.

"Lo principal es que estamos aprendiendo disciplina y eso es algo en lo que no se puede creer", dijo. "Eso es algo que tienes que aprender por tu cuenta y tienes que quererlo. La disciplina es lo principal más los fundamentos en los que hemos estado trabajando que incluyen moverme una vez que perdí algo de peso. Poco a poco, comencé a aprender nuevas habilidades que probablemente tenía pero que ahora estoy usando ".

Ruiz planea pelear nuevamente en diciembre si tiene éxito contra Arreola y eventualmente pelear nuevamente por el título. También quiere mostrar a los fanáticos que se merece su lugar entre la élite de los pesos pesados, a pesar de su deslucida pelea con Joshua en su última salida.

"Al final del día, las cosas pasan por una razón y aprendo de mis errores", dijo. "Así que creo que estoy en un lugar mucho mejor".