Andy Murray queda fuera en Australia

Melbourne, Australia .

Las esperanzas de Andy Murray de protagonizar un cuento de hadas en el Abierto de Australia fueron aplastadas hoy en primera ronda, cuando el español Roberto Bautista Agut derrotó al británico por 6-4, 6-4, 6-7 (7-5), 6-7 (4-7) y 6-2 en un maratónico partido.



Murray, ganador de tres títulos de Grand Slam y dos medallas olímpicas de oro en individuales, anunció la semana pasada que podría retirarse del tenis después del Abierto de Australia por el fuerte dolor que sufre en su cadera derecha.



El escocés levantó su raqueta para saludar a la multitud antes de su último juego de servicio, pero sus aficionados no pudieron evitar que Bautista Agut cerrara poco después el partido y acabara con la férrea resistencia de Murray tras cuatro horas y nueve minutos de intensa batalla.



"Honestamente, me encantó jugar aquí a lo largo de los años... si este fue mi último partido (...) es una manera increíble de terminar. Di literalmente todo lo que tenía", dijo Murray en una entrevista en la cancha.



Más temprano, el español Rafael Nadal no mostró signos de problemas musculares en su victoria por 6-4, 6-3 y 7-5 sobre el local James Duckworth.



El segundo preclasificado se había retirado del Abierto de Brisbane hace algunos días, planteando dudas sobre su participación en el primer Grand Slam de la temporada.



"Es normal que los primeros partidos sean difíciles, pero (...) cada día me siento mejor, más confiado", dijo a periodistas Nadal, cuya temporada 2018 terminó anticipadamente a raíz de una cirugía a un tobillo y una lesión abdominal.



"Esta es una victoria importante porque es la primera victoria desde hace un tiempo y al mismo tiempo... me da la oportunidad de estar en la cancha nuevamente. Y eso es lo que necesito", agregó.



El ex número uno del mundo se medirá español al australiano Matthew Ebden, quien derrotó al alemán Jan-Lennard Struff por 1-6, 6-4, 6-3 y 6-4.



Otro favorito que avanzó a la siguiente ronda fue el suizo Roger Federer, campeón defensor del torneo, quien derrotó al uzbeko Denis Istomin por 6-3, 6-4 y 6-4.



El ganador de 20 torneos de Grand Slam enfrentará por un lugar en la tercera ronda al británico Dan Evans, 189 del ranking mundial, quien superó al japonés Tatsuma Ito por 7-5, 6-1 y 7-6 (10-8).