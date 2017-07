Andrés Guardado: No saben de lo que hablan

Sevilla, España .

"Nunca han jugado en la Liga Española y no saben de lo que hablan", dijo, agregando que en la Liga Española hay rivales de mucho más nivel como el Real Madrid y el Barcelona.



El medio agregó que está muy ilusionado con regresar a la Liga Española.



"Es mi primer día y ya empiezo a querer estos colores. Estoy contento de regresar a La Liga", mencionó.



"Estoy ilusionadísimo con este proyecto (...) No me gusta ponerme un límite, una meta. Hay que ir paso a paso, pero pensando como pensamos podremos conseguir los objetivos".



Guardado, que tiene como fin llegar en buena forma al Mundial de Ruisia 2018 y cree que el Betis le ayudará en eso, agregó que se tomará unos días de vacaciones por haber jugado la Copa Confederaciones y que se integrará a la pretemporada el 18 de julio.