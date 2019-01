Andrés Palacios debutará como director de cine

Aunque aún es muy pronto para compartir de qué se trata, el actor Andrés Palacios aseguró que está en constante profesionalización a fin de poder dirigir un largometraje.

"Me gusta mucho prepararme y aprender de gente con gran experiencia. He tomado cursos de guionismo, pero me falta triplicar la guardia para entender la profundidad de cómo se debe plasmar una historia a través del guion, y en materia de dirección me siento más seguro, así que podría animarme pronto", señaló en vista con Notimex.

Palacios, quien en fecha reciente concluyó el rodaje de "Los idealistas", de Marcelo Tovar, aseguró que la dirección es un área compleja, pero que la desarrollará desde la teoría y pidiéndole consejos a amigos como el mismo Tobar.

"Yo he trabajado con Marcelo (Tobar) antes, es un director muy profesional y le gusta compartir su talento, así que es un agasajo volver a trabajar con él", refirió el actor mexicano.

Justo la amistad es el tema sobre el cual gira la película "Los idealistas", con cuyo guion Palacios conectó desde el principio, "porque las amistades son valiosísimas y estoy seguro de que son de esas elecciones que haces en la vida y estarán hasta el final".

Sobre su personaje "Orlando", dijo que "es un empresario con colmillo para los negocios sin estar tan preparado. Su área está relacionada con la publicidad y la mercadotecnia, económicamente le va bien y es quien aporta la jiribilla de que deben pasarla bien en la vida.

"No es casado y vendrá una revelación en la película, porque ésta también toca temas en torno a las relaciones humanas y lo irresponsable que se puede llegar a ser en materia afectiva", agregó.

La trama, protagonizada por Palacios, Juan Pablo Medina, Nailea Norvind, Tomás Rojas, Claudia Ramírez, Tiaré Scanda y Yolanda Ventura, cuenta la historia de siete amigos que se reúnen en el campo tras años de no verse, a fin de inaugurar la casa donde alguna vez planearon retirarse en su jubilación.

Sin embrago, dijo, "no es un drama sino una comedia inteligente e hilarante, donde se abordan temas dolorosos que a veces provocan risa".

La cinta, producida por Elsa Reyes y cuyo estreno está planeado para octubre de 2019, busca cautivar no sólo al público de festivales sino también al comercial, de ahí la versatilidad de su elenco.

Mientras eso sucede, Palacios espera el debut de "Escuela para seductores", de Gionava Zacarías, que será en marzo próximo, mientras se concretan nuevos proyectos cinematográficos y televisivos.