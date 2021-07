Andrea Meza, una Miss Universo muy fashion

"Andrea tiene una gran versatilidad que la hace ser capaz de modelar lo mismo un vestido de Alta Costura que otro más ajustado y con bordados propio de una Miss, como el que le vimos en la final y que salió del taller del joven michoacano Ivis Lenin", afirma el coordinador y experto en concursos José Antonio Montes de Oca.

La nueva reina de la belleza mundial, quien también es ingeniera en software, diseñadora de moda, embajadora de turismo de su estado, y apoya causas sociales como la lucha contra el abuso, ya que ella sufrió bullying en su niñez por su peso, es también amante de los estampados.

"Los motivos florales me encantan porque me transmiten pureza y alegría. Me hacen sentir que estoy en plena primavera y que puedo disfrutar los rayos del sol y además me dan un aire de libertad", subraya la chihuahuense, quien se impuso a bellezas de casi 80 países.

¿Y cómo se cuida?

"Soy amante de los deportes, siempre tengo que realizar algo, lo que sea, no precisamente en un gimnasio, sino que le voy variando para no aburrirme. A veces corro, realizo pesas o ejercicios de estiramiento, pero sí, puedo decir que soy fanática de realizar algo de ejercicio diario, si no, me siento mal", platicó Meza en entrevista previa a la ceremonia.

Respecto al cuidado de la piel, recomienda tomar mucha agua, limpiarla siempre muy bien y llevar siempre a la mano una crema humectante, de acuerdo al tipo de cutis, y utilizar filtro solar todos los días.

Así, se prevé que esta belleza nacional siga brindando al mundo una imagen impecable, contemporánea, y que ayude también a promocionar la moda mexicana alrededor del planeta.