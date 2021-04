Andrea Meza, segura de conquistar el Universo

Es un sueño que he tenido desde hace muchísimos años, y saber que en menos de un mes estaré sobre ese escenario me llena de energía, motivación y orgullo; en especial por convertirme en México y representar todo lo grandioso y maravilloso que mi país tiene para ofrecer, afirma, emocionada, en entrevista durante la sesión de fotos para REFORMA.

Este tiempo de preparación y aprendizaje, subraya la chihuahuense, Ingeniera en Software, ha sido un proceso de cambios internos que la han alejado de tener miedo al qué dirán y la han ayudado, con seguridad y madurez, a ser la mujer que ahora es.

Con 1.80 metros de estatura, esta modelo de 26 años, vegana y fan del crossfit, advierte que en estos últimos días su preparación se ha intensificado en clases de pasarela, oratoria, desarrollo humano, storytelling, rutinas de entrenamiento físico y muchas sesiones fotográficas.

En Miss Universo mostraré mi personalidad y estilo, la mujer que ahora soy, y llevaré muy orgullosa, principalmente, una gran variedad de prendas formales y casuales que hacen gala del excelente talento y calidad del diseño mexicano.

Para mí, el estilo es mostrar tu personalidad a través de la ropa, que la gente te vea y conozca un poco sin la necesidad de que tengas que pronunciar una sola palabra, considera Meza, quien también es maquillista profesional mientras modela para esta casa editorial, con porte y elegancia, la colección Primavera-Verano 2021 del reconocido diseñador español Roberto Verino.

En lo cotidiano, indica la creadora de su propia marca de ropa deportiva, llamada Amaw (Andrea Meza ActiveWear), me gusta vestir de forma práctica y cómoda. Me encanta escoger un atuendo que sea protagonista y combinarlo con zapatos discretos y una bolsa pequeña. Me gustan los accesorios sencillos, amo las pulseras y nunca dejo de portar un reloj.