Andrea Meza, nueva Mexicana Universal

Ni las denuncias de Sofía Aragón y otras ex concursantes de certámenes de belleza, ni la propia respuesta de Lupita Jones hacia las denunciantes -por la que se disculpó poco después-, impideron que este domingo se llevara a cabo la final de Mexicana Universal 2020 a través de Imagen TV.

Allí, las concursantes de diferentes estados de la República se enfrentaron a una eliminatoria que consistió de varias etapas, como pasarelas y rondas de preguntas y respuestas donde se buscaba conocer la postura de las concursantes sobre temas como redes sociales, empoderamiento, educación y certámenes de belleza.

Como era de esperarse tras el conflicto que hubo entre Lupita y Sofía Aragón -la anterior ganadora de Mexicana Universal-, la modelo que entregó la corona a la nueva seleccionada que representará a México en Miss Universo fue su suplente, Claudia Lozano, quien antes de entregar la nueva corona a Andrea Meza (Chihuahua), dijo unas palabras en favor del certamen.

"Yo quiero agradecer a la organización y a todas las chicas que están aquí celebrando su sueño que se hayan animado a entrar a una plataforma tan interesante, la recordarán por ayudarlas a ser las mujeres que ahora son", comentó.



Al escenario de Imagen también llegó la representante de Reina Hispanoamericana 2019, Regina Peredo, quien, llorando, aplaudió el trabajo que hacen en el concurso.

"Les quería dar un mensaje con mucho amor y cariño, hace un año y medio me dieron la oportunidad de representar a México en Bolivia (llora), es que un gracias no es suficiente, y para mí mexicana Universal significa tanto, esta noche les quiero agradecer a Lupita, a Jorge, a mi familia, y quiero decirles que me siento muy en paz y muy orgullosa del gran trabajo que hemos logrado hacer equipo, porque esto al final es un trabajo en equipo que se tiene que reconocer". Agregó que Mexicana Universal le dio confianza en sí misma, y entregó su corona a la nueva Reina Hispanoamericana 2021, Andrea Bazarte, quien será la representante mexicana en Bolivia.

Otra de las ganadoras del año pasado que llegó al evento fue Yuridia Durán, Miss Charm 2020, quien previo a entregar la corona a Karen Bustos (San Luis Potosí), Miss Charm 2021, expresó.

"Esto ha sido un camino muy enriquecedor para mí, definitivamente, la plataforma de Mexicana Universal me ha cambiado la vida, yo soñé con esto toda mi vida y el año pasado, el hecho de estar en este escenario representando a mi estado Nayarit fue algo que me llenó de mucho orgullo, yo sé que me queda un camino largo por delante, el próximo año estaremos representando a México en Miss International en Japón, así que hay que seguirnos preparando"

La representante del estado de Oaxaca, Ángeles Castro, también resultó coronada durante la noche como Latinoamericana Universal.

El tercer lugar de Mexicana Universal fue para Camila Canto, de Puebla; el segundo fue para Brenda Smith, de Ciudad de México, y la suplente fue Deborah Hallal, de Sinaloa, que ahora ocupa la misma posición que ocupaba hasta Claudia Lozano, la encomendada a entregar la corona a la nueva ganadora tras la ausencia de Sofía Aragón.

Antes de que se diera a conocer el nombre de la máxima ganadora de la noche, Mónica Noguera, una de las conductoras del evento, dijo unas palabras en favor de Lupita-

"Quiero decirle a Lupita que es un placer no únicamente formar parte de este evento, conducir este evento, sino que estar al lado de una mujer que ha hecho tanto durante tantos años como una guerrera por estas mujeres, por estas adolescentes, que has formado una disciplina espectacular maravillosa que muchas veces obviamente necesitamos, y gracias por esta oportunidad Lupita querida".

Cuando Andrea Meza se coronó, la directora de Mexicana Universal, Lupita Jones, compartió.

"Ha sido un honor, un gran placer y un gran disfrute poder compartir este mes con todas ustedes, hemos trabajado más de un año porque esto no se hace de la noche a la mañana y el poder acompañarlas, un pedacito de su vida, compartiendo esta experiencia, siempre me enriquece a mí también muchísimo, confío que estos resultados le van a dar a México el triunfo que se merece, que Andrea, vas a tener una gran responsabilidad, tienes los sueños de 29 compañeras que han estado contigo también luchando por lo mismo".

El pasado 16 de noviembre, Sofía Aragón, representante de Mexicana Universal 2019, realizó una transmisión en vivo en la que denunció la violencia simbólica que vivió por parte de Lupita Jones cuando ella concursó, ya que dijo, a diferencia de otras concursantes ella no fue apoyada económicamente, ni siquiera con vivienda o servicio médico por parte de la organización, así como otras situaciones.

Al otro día de su denuncia, Lupita Jones hizo una transmisión en vivo en donde aparecía con su equipo de trabajo y sus nuevas concursantes hablando no sólo de Sofía, sino asegurando que ella sabía de qué pie cojeaba cada una de las que había pasado por su organización.

"Yo sé de dónde vienen todas y de qué pie cojean, desde la drogadicta, la alcohólica"... dijo la directora. En la misma transmisión habló del caso de Sofía Aragón y de los traumas con los que llegaba a su oficina. "Sofía llegaba desgarrándose las venas, arrastrada, sin bañarse a la oficina".

Al otro día, hizo otro video en donde pedía disculpas por mostrarse como "una mujer agresiva, violenta, sin compasión y carente de sororidad" hacia las mujeres que han integrado su certamen.

Desde entonces, han salido testimonios de otras ex concursantes que han hablado del ambiente en el certamen, entre ellas Cynthia de la Vega y Denisse Franco.

Poco antes de la competencia, Sofía compartió un comunicado firmado por ex reinas de belleza (sin especificar los nombres), donde pedían "levantar la voz y unirnos para que pongamos un alto a este tipo de abusos".