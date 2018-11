Andrea Legarreta sorprende con foto en bikini

CIUDAD DE MÉXICO.

La conductora de "Hoy" luce su figura en un bikini negro, la foto encantó a sus fans quienes le externaron halagos y piropos.

"¿El paraíso? Es un bikini, sol y agua... Así de simple... Claro que, siempre puede mejorar con la compañía", escribió Legarreta junto a la imagen que en pocas horas suma más de 130 mil "Me gusta".

La conductora también compartió unos videos en los que sus hijas aparecen esquiando en Acapulco.

"Cuando fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ... Ayer hice algo que durante años llevaba postergando (esquiar en agua), no por falta de ganas, sino por algo de "miedo" quizás... En el fondo siempre tuve ganas... Y lo intenté... Y lo logré! Jajajaja no como pro, pero por lo menos no me quedé con las ganas! Jajaja #SóloSeViveUnaVez GRACIAS a nuestro instructor que es un buenazo @andyisraell Y obvio en familia y con porras todo sale mejor! Jajaja #Acapulco#LagunaTresPalos #AmoAcapulco", escribió.