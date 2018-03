¡ANDA ENCENDIDO!

José Francisco Vázquez marcó uno de los mejores goles en lo que va del Torneo Clausura 2018 de la Liga Premier y con esa pincelada le dio el triunfo al Atlético Reynosa sobre los Tigres (1-0). El zurdo oriundo de San Luis Potosí definió una obra de arte a pase de Christian Blanco para clavar su cuarto tanto en la actual campaña.

“Blanco y yo ya nos entendemos muy bien, entonces arranqué por la izquierda y me filtró un buen balón y yo controlé y sin pensarlo la crucé”, explicó para detallar la jugada.

Francisco resaltó la labor de todos sus compañeros durante los 90 minutos y también el comportamiento de la afición.

“Antes que nada, agradecerle a toda la gente que vino a apoyarnos, fue una entrada que no habíamos tenido durante todo el torneo y bueno me toca anotar el gol pero es producto del esfuerzo de todo el equipo, hoy me tocó a mi meterlo pero el triunfo es para toda la afición, sobre todo para los que nos vienen apoyando desde antes”, expresó el camiseta 15.

Tal vez no fue el partido más espectacular que dieron pero Vázquez afirmó que el resultado fue justo.

“Fue un partido muy cerrado, sabíamos que ellos venían a proponer, pero nosotros también lo hicimos y creo que fue merecido porque siento que tuvimos más jugadas de gol que ellos”, dijo.

El equipo ha mantenido el invicto como local luego de seis partidos, restan solamente dos juegos más en casa, ante Dorados de Chihuahua y Xolos de Tijuana. “En casa nos estamos volviendo muy fuertes, en casa no a habido ningún equipo que nos pase por encima, ya vencimos a los dos de Monterrey y creo que el equipo que venga va a tener que sudar sangre para llevarse un punto de aquí”, indicó.

Francisco anda en plan goleador pero también es un gran asistidor, pocos lo saben pero todo lo que hace en la cancha lleva una dedicatoria especial, para su hermano Kevin Noel (Q.E.P.D.) quién hace pocos meses lamentablemente perdió la vida.