Anda De la Cerda muy ´gallo´

Alejandro "El Gallito" de la Cerda subirá al ring el próximo sábado 27 de octubre como uno de los protagonistas de la función de box que se celebrará en la Arena Deportivo Reynosa a partir de las 20:00 horas. No se trata solamente de una pelea más para el pugilista del Gimnasio Baltazar, se trata de la oportunidad de lucirse en una cartelera que también ofrecerá combates profesionales.

"Me motiva mucho, voy en la estelar de las amateurs y voy decidido a dar una buena pelea para no decepcionar a mi familia ni a la gente que va a estar en la arena", comentó el chamaco surgido del barrio de la Cañada.

De la Cerda se enfrentará al también reynosense Fernando Fernández en pelea pactada a 3 episodios. El "Gallito" ostenta un récord de 29 triunfos y 7 derrotas en 36 combates. A sus 17 años no tiene prisa por debutar en el profesionalismo, ya que tiene cuentas pendientes representando a Tamaulipas y su objetivo está en la Olimpiada del 2019.

"Quiero llegar a más de 80 peleas como amateur, el próximo año mi meta es ir al Estatal, que sería mi última oportunidad para buscar el boleto a una Olimpiada Nacional, ya después de eso me concentraría en mi debut como profesional", expresó.

Alejandro se ha ido enamorando cada vez más del boxeo. Comenzó a tirar guante hace 5 años y gracias a este deporte ha podido controlar su carácter. Actualmente estudia en la preparatoria Miguel Alemán.

"Antes era un chavo problemático en la escuela, me la pasaba peleando, una vez llegué con el ojo bien morado y mi papá me dijo que me metiera a hacer un deporte para hacer algo de provecho, le pedí que me metiera al box porque desde niño me gustaban los golpes y era como un sueño", relató.

"Cuando llegué al gimnasio también era medio problemático pero Baltazar me quitó eso, me disciplinó", reconoce.

Admira a Juan Manuel Márquez y como boxeador ha tratado de aprender algunas cosas del gran campeón mexicano, aunque tiene bien definido su estilo.

"Soy defensivo y contragolpeo, pero también me puedo poner agresivo, me adapto al tipo de pelea, me gusta trabajar a los rivales, he noqueado pero pocas veces porque soy más de boxearlos", finalizó.