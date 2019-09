´Ancer, jugador muy bueno´

Ciudad de México

Los nombres de Abraham Ancer y Carlos Ortiz alientan las esperanzas del bicampeón en el PGA Tour, Víctor Regalado, para soñar con volver a ver la bandera mexicana en todo lo alto.

Con una amplia experiencia en el máximo circuito, Regalado tiene claro que gran parte del freno que existe proviene de uno mismo, por lo que busca incentivar ese espíritu competitivo que lo llevó a grandes escenarios como el The Masters, en donde presume el mejor resultado para un tricolor tras finalizar en 30 en la edición de 1975.

"A mí me tocó jugar con tableros donde estaban los apellidos Player, Nicklaus, Treviño, Norman, pero yo sabía de lo que era capaz, por eso es que ellos tienen que adaptarse rápido. Ya tienen experiencia y deben empezar a sentirse parte del PGA. Tener claro que mis únicos enemigos son el campo y mi juego, si no tienes mente fuerte no puedes ser golfista", reconoció.

Regalado tiene el ojo puesto especialmente sobre Abraham Ancer, a quien destaca por encima de los demás ya que encuentra cualidades a nivel de lo mejor.

"Ancer es en verdad un jugador muy bueno, le veo mucho más seguridad, más ubicado, con muchas ganas de competir. Se lo ha ganado, ya no lo ven como uno más, me gusta mucho que mentalmente cada vez ha estado más a la altura.

"Ortiz es un poco más inconsistente, debe mejorar ese aspecto, de lograrlo, también tenemos un gran jugador para México", describió.