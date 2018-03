Anaya no es una blanca paloma: AMLO

Cd. de México.- Aunque consideró que el Gobierno utiliza a la PGR como arma contra Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador insistió en que se debe de investigar al frentista por lavado de recursos, incluso dijo que eso no sería una intervención gubernamental.



"No es una blanca paloma. Anaya está acusado de lavado de dinero, y se debe de investigar; eso no significa intervención gubernamental. Y que se investigue a José Antonio Meade también, eso es importante", afirmó el candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia".



En conferencia de prensa, López Obrador retomó la acusación que hizo ayer Javier Lozano, el vocero de la campaña del candidato priista José Antonio Meade, de que Anaya se habría beneficiado por los "moches" cobrados por el PAN cuando era el presidente del partido.



"Hay sospechas y se tiene que investigar. De que es dinero de los moches que se recibieron cuando se aprobaron las mal llamadas reformas estructurales, cuando aprobaron la reforma energética y cuando el llamado Pacto por México. Y luego, cada año -para la aprobación del presupuesto- se repartían moches a todos los partidos, menos a nosotros. Para que no nos metan en el mismo costal, no todos somos iguales", dijo Obrador durante una gira en Nayarit donde se reunió con militantes de Morena.



El tabasqueño añadió que en ese reparto estaría involucrado también Meade, ex Secretario de Hacienda y hoy candidato del PRI, por lo que tiene que ser investigado también.



La investigación que la PGR ha informado que lleva a cabo es contra el empresario Manuel Barreiro, dueño de una empresa calificada como fantasma por el SAT, que compró en 54 millones de pesos una nave industrial a Anaya.



López Obrador respondió que es muy posible que el Gobierno utilice a la PGR con fines electorales como la usaron contra él cuando querían desaforarlo para evitar que compitiera por la Presidencia en 2006.



"A mí me persiguieron y usaron a la Procuraduría en mi contra los panistas; son éstos los que ahora se sienten ofendidos. (...) Miren ustedes las vueltas que da la vida: entonces se pusieron de acuerdo Fox, con Manlio Fabio Beltrones que era presidente del PRI de la cámara y me desaforaron, es lo mismo que ahora", agregó el candidato presidencial de Morena-PES-PT.