Analizará PRI, primer Informe de Gobierno

Cd. Victoria, Tam.- A finales de septiembre el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca habrá de rendir su primer informe al frente del Estado de Tamaulipas, esto luego de haber triunfado el domingo 5 de junio de 2016 como candidato del Partido Acción Nacional a dicho cargo de elección popular terminando así con más de 80 años de gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional.

En este sentido el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local habrá de recibir su primer informe de Gobierno como partido de oposición en Tamaulipas, “vamos a esperar a que lo presenten, y hacer un análisis del mismo, cuidadoso, concatenado también con lo que en el propio Plan Estatal de Desarrollo ya se había establecido lo que serían las líneas y las acciones que emprenderían, y por supuesto estar señalando las insuficiencias si fuera el caso”, señaló el coordinador Alejandro Etienne Llano.

El legislador tricolor apuntó que su partido ha acompañado al gobernador García Cabeza de Vaca en algunas iniciativas encaminadas a combatir la violencia e inseguridad que se viven en Tamaulipas desde hace algunos años, “las hemos ido viendo de no escatimar los esfuerzos que está realizando el Ejecutivo y que pide el apoyo por parte de este cuerpo para tomar las medidas necesarias”.

En otro tema Etienne Llano apuntó que el Grupo Parlamentario del PRI tiene las puertas abiertas al recientemente electo dirigente estatal, Sergio Guajardo Maldonado, “estamos nosotros y vamos a estar siempre muy cercanos con él para estar viendo lo necesario de la actuación nuestra y la actuación de él”.

El coordinador del GPPRI aseguró que existe una buena relación con Guajardo Maldonado por lo cual reiteró que no existe inconveniente por abrirle un espacio en ese organismo partidista, “si él quiere estar aquí acompañándonos no hay nada que ocultar ni nada que no se pueda ocultar, lo que tratemos nosotros siempre vamos a estar en comunicación constante con él”.