Analizan mejorar el apoyo a Fofaet

Río Bravo, Tam.- Luego de que hace algunos meses, productores de la III Unidad del Distrito 026, dieran a conocer que se planteó a la Secretaría de Desarrollo Rural, que sea esa dependencia estatal, quien aporte el 30 por ciento que le corresponde a los agricultores en los programas y proyectos de Fofaet, y los agricultores el 20.

Hasta ahora, ambos porcentajes se cubren al revés, el productor paga el 30 por ciento y el gobierno del Estado, el 20 por ciento, sobre lo que el subsecretario de Desarrollo Rural, Francisco Quintanilla Mendoza, dijo que esa petición, se encuentra en análisis, por lo que para ser una realidad, debe ser programada en el presupuesto anual del Estado.

El funcionario dijo que si bien está en trámite la solicitud, mientras tanto, Desarrollo Rural dispone de programas para el cultivo de:

-Subsidios a la sábila, para lo cual se pueden informar en su asociación agrícola local

-Subsidios a la soya, para lo cual se pueden informar en su asociación agrícola local.

El funcionario, no supo precisar, cuándo se daría luz verde a la solicitud, en virtud de que actualmente, los productores aportan el 30 por ciento; el Gobierno del Estado el 20 por ciento y el federal el 50 por ciento, los único cierto es que en noviembre se discute el presupuesto estatal y si no ingresa esa petición, no se podrá aplicar en 2019.

Francisco Quintanilla Mendoza, subsecretario de Desarrollo Rural.