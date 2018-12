Analizan medidas para mejorar los salarios

"Es un tema que lo están viendo de manera particular las mismas empresas, existen casos donde no hay problema porque están pagando hasta más y hay otras donde quizá si habrá que reforzar". Felipe Rodríguez, director de Empleo.

Los empleadores de la ciudad están realizando estudios internos para determinar cómo lograrán incrementar el sueldo de los trabajadores a por lo menos 2 salarios mínimos por día, luego de que el Gobierno Federal expusiera que a partir del 1 de enero del 2019 las compensaciones económicas tendrían nuevas tarifas.

De acuerdo con Felipe Rodríguez, encargado de la Dirección de Empleo y Productividad municipal, la industria pionera en el tema es el maquilador e industrial. "Es un tema que lo están viendo de manera particular las mismas empresas, existen casos donde no hay problema porque están pagando hasta más y hay otras donde quizá si habrá que reforzar, sobre todo el sector maquiladora es quien tiene más información de ese tema, pero hasta la fecha no hay ningún problema".

Declaró que el tema salarial le corresponde directamente a los empresarios, por lo que hasta la fecha no hay una estrategia de apoyo en lo local.

Y aunque todavía no cierran estadísticas de creación de empleos en este año, estimó que se superó la cifra de 17 mil del 2017.

"Los dos últimos años han sido de gran beneficio para el municipio en formación de empleos, ahorita en este mes la creación de empleos se contrae por el periodo vacacional pero sabemos que se van a superar los números del año pasado".

La dirección local realiza un estudio para conocer con exactitud cuál es la oferta y la demanda laboral en cada sector del municipio.

El objetivo es crear estrategias de reclutamiento eficaces, ya que tan sólo en la industria maquiladora hay 15 mil vacantes en puestos de operadores y producción.

"Esperamos que ya para mañana tengamos los resultados de cuál es la demanda que viene el próximo año para ver qué vamos a hacer, ya sea en jornadas laborales, en ferias de empleo para apoyar al sector, esperemos que ya para mañana o pasado ya tengamos un porcentaje importante".