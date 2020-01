Analizan la estrategia para obtener votos

Pharr, Tx.

En preparación para las elecciones de noviembre 2020, activistas han empezado a trabajar sobre las estrategias para sacar el voto.

"ARISE reconoce el poder de las personas que pueden hacer cambios en nuestras comunidades a través de la participación cívica", dijo María Gow, miembro de la organización enfocada en empoderar a las familias migrantes.

Como parte de la campaña Sal y vota, las activistas y voluntarios comunitarios participaron en un curso de capacitación el cual les ayudará a poder alcanzar su meta de registrar nuevos votantes y promover el voto.

"A través de nuestro voto, nos enfocamos en asuntos que afectan nuestras vidas, tales como educación de calidad, una reforma migratoria, alumbrado público, además de otras necesidades básicas".

Compuesto por familias, voluntarios, jóvenes y familias inmigrantes Arise Adelante, el proyecto trabaja con familias de bajos ingresos para ayudarles a crear un futuro mejor para ellos, además de movilizarse para ser mejores contribuyentes de la sociedad.

Con la preparación para la campaña Get Out The Vote este año, el equipo de ARISE Adelante ayudará a equipar al grupo para poder lograr las metas de alcanzar votantes y promover el voto, pues aseguran que al no salir a votar, las consecuencia serán serias.

También están pidiendo a los electores que voten por candidatos que apoyen leyes más justas para la comunidad.

Activistas analizan temas transcendentales.