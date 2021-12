Analizan incremento a tarifa del transporte

El dirigente de la Unión de Concesionarios y Bases de Transporte Público en el sur del Estado, Marín Flores Garrido dijo que están proponiendo aumentarle 4 pesos al pasaje, sin embargo en el Estado le dijeron que era muy elevado, de allí que están analizando cuánto es el incremento que les van a autorizar.

"Me reuní con el subsecretario de Transporte Público en Tamaulipas, Heriberto Morado Cisneros y me dijo que tenemos que esperar, que van a estudiar cuánto es lo que nos pueden autorizar para que aumentemos al pasaje pero sí nos van a apoyar", señaló.

El líder de esta organización considera que será hasta el mes de enero del próximo año cuando podría aumentar el pasaje en el transporte público en la zona conurbada, mientras ellos esperan la resolución de las autoridades en el Estado.

"Nosotros pedimos cuatro pesos pero a ellos se les hace mucho, entonces están estudiando el caso y en base a ese estudio nos van a decir cuánto nos van a autorizar a aumentar", agregó.

Flores Garrido reiteró que sí ven posibilidades de que les autoricen el aumento y de hecho señala que le dijeron que sí los van a apoyar con un aumento, "y es lo que vamos a ver... De cuánto será y pienso va a ser para el otro año, nos entrevistamos con el director de Transporte en Tamaulipas".

En el sur de Tamaulipas son aproximadamente 4 mil 800 concesionarios que andan en ruta que son los que se beneficiarían con este aumento.

Marín Flores recordó que hace más o menos 8 años que no aumentan la tarifa al pasaje pero sí ha habido incremento en los insumos como es refacciones, gasolina, etc. sin embargo ellos se han solidarizado no aumentando el pasaje más consideró que ya es tiempo de hacerlo pues ya no podrían soportar un incremento más.