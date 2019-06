Analizan emergencia

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca anunció que derivado de las severas afectaciones que dejaron las lluvias en Reynosa se analizará la posibilidad de decretar a esta ciudad fronteriza en situación de emergencia, para así, ejercer el Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

El diagnóstico, que estará listo en las próximas horas, será elaborado por diversas dependencias locales, estatales y federales que conforman en el Consejo Estatal de Protección Civil, que ayer se declaró en sesión permanente.

"Estamos realizando recorridos para ver qué tan grave es el problema, cuantas personas necesitan ayuda, principalmente queremos que tengan la seguridad de que estarán bien, que sus casas se recuperaran y que haremos todo lo posible para que esta contingencia no se repita", garantizó.

Por lo pronto hizo un llamado a las autoridades locales para coordinarse con personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la limpieza de drenes y canales, así como en el retiro de la basura acumulada en diversos cuerpos de agua.

Para así, evitar que las próximas lluvias que forman parte de la temporada de huracanes empeoren la situación.

"Cuando están llenos de basura, el agua sube a niveles no correctos porque no hay salida, se obstruyen y de ahí se generan encharcamientos, aunado a otros poblemos donde no hay drenaje hidráulico y que se construyó de forma irregular, lo importante aquí es ayudar a las familias afectadas".

LA LOGÍSTICA

Para atender a las familias afectadas y de forma independiente a las evaluaciones se instalaron 8 comedores, se inició con la entrega de material de limpieza, aseo personal y despensas, además de que un helicóptero estará a disposición para traslados aéreos.

Actualmente hay nueve camiones de volteo apoyando en la atención ciudadana, 30 retroexcavadoras, 11 máquinas de bombeo, 30 pipas, 4 camiones 350 y 4 generadores de luz.

El gobierno estatal reconoció que existen 57 colonias con daños, de las cuales 20 figuran en el rango de severos, 4 centros de salud inundados con daños a la infraestructura, 4 unidades médicas con corte de energía, mientras que sedes del IMSS, del ISSSTE y del Hospital General hay afectaciones múltiples.

"Debemos tomar las precauciones necesarias, nosotros sabemos que si los drenes no están limpios los problemas van a continuar, esto no es de ahora, no es exclusivo de Reynosa, lo mismo sucede en Madero, en Tampico, en Valle Hermoso", expresó el mandatario.

Entre las dependencias que se encuentran trabajando y revisando los daños aparece la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Protección Civil, Obras Publicas, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Cruz Roja, entre otras.

INSPECCIÓN. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca recorrió los sectores afectados por la lluvia intensa e inundaciones en Reynosa

registradas el pasado lunes.

EVACUACIÓN. Numerosas familias fueron auxiliadas.