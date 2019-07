Analizan desaparición de carreras en la UAT. Evaluación en Asamblea Universitaria

No ha habido recortes en la Educación, hay programas de austeridad, pero no podemos crecer tanto y vamos a tener que limitar nuestro crecimiento . José Andrés Suárez Fernández, rector de la UAT

Cd. Victoria, Tam.- El 19 del presente concluyen las actividades administrativas de laAutónoma de Tamaulipas correspondientes a la primera mitad del año, tras esto, la Asamblea Universitaria estudiará la posibilidad de dar continuidad o bien de cancelar algunas de las carreras que resulten poco redituables para la Máxima Casa de Estudios.

"Algunas carreras posiblemente puedan suspender ya en la Universidad dado que no fueran pertinentes, que no tengamos demanda de los estudiantes o de los empleadores porque lógicamente son carreras que pierden su pertinencia", señaló el rector José Andrés Suárez Fernández, "en lo general sí pudiera haber algunas que han perdido pertinencia, esas se analizarán y será la Asamblea si se someten a suspensión".

Según el calendario Escolar/Administrativo de la Universidad este jueves cuatro de julio se realizará el examen de admisión del Ceneval y el 18 es el fin del período de clases; del 22 de julio al dos de agosto será el período vacacional para el personal universitario y las reinscripciones serán del 12 al 15 de agosto para reiniciar clases a partir del 19 de ese mes, "seguramente vamos a tener el incremento de matrícula que se esperaba un incremento natural, normal, dependiendo del egreso".

Al cierre del ciclo actual la UAT cuenta con 37 mil 491 alumnos distribuidos en los 26 planteles en toda la entidad, y con alrededor de dos mil 443 docentes. En cuestión presupuestal, el rector Suárez Fernández indicó que, aunque no se esperan recortes para el próximo año, sí consideró que pudiera haber un menor crecimiento en materia de infraestructura educativa.

"La cuestión presupuestal sí me preocupa un poquito, pero ya lo veremos más hacia adelante, iremos solucionando algunos detalles", y destacó, "no ha habido recortes en la Educación, hay programas de austeridad, pero no podemos crecer tanto y vamos a tener que limitar nuestro crecimiento", finalizó el contador José Andrés Suárez.