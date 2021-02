Analizan derechos de la mujer en constitución de Tamaulipas

El panel reunió a 3 expertas en el tema del impulso a los derechos de la mujer, con el objetivo de poner de relieve las importantes contribuciones que se han hecho en las constituciones, y con ello propiciar la reflexión común sobre la importancia de la igualdad de género en las leyes del país.

Participaron: la Mtra. Emilia Vela González, ex Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas (TRIELTAM), y ex presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionistas; la Dra. María de los Ángeles Quintero Rentería, Consejera Electoral y expresidenta del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) y primera titular de la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado; y la Mtra. Nohemí Argüello Sosa, Consejera Electoral y titular de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del IETAM.

En la exposición de temas, la Mtra. Emilia Vela González abordó los derechos de la mujer desde el enfoque de la participación política, que la constitución ha otorgado al perfil de las mujeres, las disposiciones en la constitución federal y local, el derecho al voto a nivel municipal, el reconocimiento de la ciudadanía a la mujer y la paridad en las candidaturas a cargos de elección popular.

Por su parte, la Dra. María de los Ángeles Quintero Rentería, detalló que en el avance histórico en igualdad de género se han realizado 244 reformas de la constitución federal y 180 reformas de la constitución local.

Comentó que a pesar del reconocimiento constitucional y legal, aun es escasa la participación femenina en el poder legislativo, en gubernaturas y ayuntamientos, por lo que explicó que es de importancia continuar con los movimientos feministas, las redes de mujeres, las cuotas de género, las acciones afirmativas de paridad y el lenguaje incluyente.

En su oportunidad, la Mtra. Nohemí Argüello Sosa, expuso el tema: “27 años de ser humanas”, con un recorrido histórico acerca de los derechos humanos de las mujeres, el reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres, el origen de los derechos en ámbitos de participación política, educación y laboral, así como los primeros frutos en el siglo XX.

También expuso las reformas realizadas en paridad en todo, violencia política contra las mujeres en razón de género, la ley 3 de 3 contra la violencia y el reglamento de quejas y denuncias.

De esta manera la UAT promueve y sensibiliza una cultura universitaria de la igualdad de género, elaborando programas donde se visibiliza el sexismo, la desigualdad de género y sus consecuencias; así como la incorporación plena de la perspectiva de género en todos los espacios educativos.