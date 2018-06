Analizan cómo prevenir tiroteos en las escuelas

McAllen, Tx- El Comité Senatorial de Violencia en Escuelas y Seguridad Escolar celebró la primera de cuatro audiencias para hablar sobre los tiroteos en las instituciones educativas y cómo prevenirlos.

El Vicegobernador Dan Patrick creó el comité después del ataque armado en la Escuela Secundaria Santa Fe, el pasado 10 de mayo.

El presidente del comité, Senador Larry Taylor, que representa al distrito donde se encuentra la escuela, dijo que incrementar la seguridad en escuelas es un problema complejo que involucra a estudiantes, maestros y empleados. "Ésta es una cuestión multifacética", dijo Taylor, "No existe una única solución. Un detector de metales no va a resolverlo todo".

CAMBIOS

La audiencia de este lunes trató maneras de incrementar la seguridad de escuelas mediante cambios en el diseño de los edificios, y medidas como control de acceso y cámaras de seguridad. Según Joe Curiel, jefe de policía del distrito escolar de San Antonio, no hay manera de hacer las escuelas totalmente seguras. "Podemos fortificar nuestras escuelas todo lo que queramos pero eso no garantizará que no puedan entrar armas", dijo. Él abogó por una presencia policial directa como medida disuasiva y de prevención. Curiel cree en la opción de mayor vigilancia policial, donde los agentes sean más visibles y aumenten las interacciones positivas entre agentes y estudiantes. Mejorando la relación entre policías y estudiantes, éstos últimos se sentirán más cómodos en comunicar a los agentes cuando tienen problemas ellos o algún compañero. Su agencia emplea también a un oficial especializado en inteligencia, que hace informes diarios de incidentes de conducta estudiantil en escuelas del área, permitiendo que los agentes den seguimiento a tendencias o modos de conducta que podrían indicar una creciente amenaza.

ACTUAR

Una cosa que pueden hacer los maestros inmediatamente en cuanto a seguridad, explicó Curiel, es cerrar con llave la puerta del aula en casos de ataque armado. "No ha habido personas armadas abriendo una puerta cerrada con llave", explicó. "Cierren la puerta, dennos más tiempo, estamos en camino".

Otra idea presentada para prevenir ataques armados es un mejor control de las puertas de entrada y salida en las escuelas. Controlar quién entra, y a dónde, podría prevenir que un criminal entre con armas, aunque presentaría problemas logísticos.

Jeff Foley, oficial de recursos del Distrito Escolar Midway, dijo que las medidas de seguridad deberían ser lo más discretas posible. "Aunque necesitamos hacer lo posible para mantener seguros a los estudiantes, tampoco queremos que se sientan como en prisión".

DISEÑO

El comité también recibió testimonio de arquitectos especializados en diseñar edificios escolares. Christopher Huckabee, quien preside el Grupo de Trabajo sobre Seguridad Escolar en la Sociedad de Arquitectos de Texas, dijo a los senadores que el diseño de escuelas tiende hacia estructuras más compactas, construidas hacia arriba más que hacia los lados. Huckabee agregó que cerrar secciones de la escuela para contener a un criminal armado y el uso de cámaras son efectivas medidas de seguridad.

El comité tendrá otra audiencia en la que se considerarán opciones de guardias escolares, policías en escuelas, y armar a maestros y personal.