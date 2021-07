Analiza Palazuelos candidatura en Quintana Roo con MC

"El caso con Samuel García y el caso del hijo de Colosio los admiro mucho. Ese partido (MC) me coquetea mucho y lo estoy analizando, porque no sé si me iría a la alianza PRI-PAN-PRD o me iría mejor con Convergencia (Movimiento Ciudadano) para estar libre de toda la corrupción y de todas las cosas que los otros partidos nos han dejado en el pasado", dijo.

"Movimiento Ciudadano es un partido muy nuevo y que está tomando sus posiciones. Yo felicito mucho al gobernador electo (Samuel García) y al hijo de Colosio (Luis Donaldo Colosio Riojas) porque creo que tienen un gran compromiso de hacer las cosas bien para que ese partido pueda seguir tomando el control de puestos políticos en el país y que el País evolucione más", añadió.

Palazuelos indicó que de llegar a ser gobernador de Quintana Roo buscaría proteger la ecología y ser un promotor turístico para la entidad.

Ser mandatario, especificó, sería "la cereza del pastel" de sus proyectos, aunque reconoció que primero se debe concentrar en otros pasos dentro de su carrera política.

"A mí me gustaría ser una persona que pase a la historia como alguien que no robó, como alguien que trajo mucha abundancia, como alguien que protegió a la ecología, que tuvo grandes estrategias de seguridad y de promoción turística. Creo que Quintana Roo no le ha ido bien con sus gobernantes y qué hay una mafia por ahí qué hay que sacar", explicó.

"La cereza del pastel de Palazuelos va a ser la Gubernatura de Quintana Roo, pero bueno, para eso hay que trabajar muy duro, primero hay que concentrarse en la Presidencia Municipal, creo que voy a buscar la próxima, me había mantenido alejado por las ocupaciones que tengo, pero creo que estoy en un momento idóneo para hacerlo".

Presenta Papi Palazuelos

Roberto Palazuelos estuvo en Intermoda para presentar su marca de ropa, Papi Palazuelos.

El empresario explicó que el branding de su marca se enfoca en jugar con el concepto de lo Mirrey, el cual es relacionado a su imagen.

"Tomamos una selección de 30 frases que utiliza la gente para hacer memes de mirreyes y de papis o paps y toda esta cultura del mirreynato, entonces encaja muy bien con la idea que tiene la gente de Roberto Palazuelos, que es de Mirrey.", indicó.

Papi Palazuelos presentó bikinis en Intermoda. Además, está en desarrollo un bronceador de "coco acapulqueño", y camisetas. Todo con una inversión de 8 millones de pesos, con miras a inyectarle más presupuesto, adelantó Palazuelos.

"Tenemos 3 meses de haber salido al mercado a través de nuestra plataforma de e-commerce, pero nuestra proyección es a largo plazo. Estamos creando marca e incubando este proyecto para que sea más grande. Tenemos las categorías hombre, mujer, niño, niña e inclusive bebés", acotó.

Palazuelos adelantó que establecerá, además, una tienda en Acapulco.