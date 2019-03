Analiza Infonavit alza a créditos

Aunque se ha planteado la posibilidad de aumentar los montos de crédito del Infonavit para mitigar la reducción de los subsidios, hasta el momento no hay nada concreto, aseguró Carlos Martínez, director general del Instituto.



Antes de anunciar medidas como créditos ampliados, afirmó, se debe revisar la capacidad financiera del organismo para no afectar a otros derechohabientes.

"Todavía no hay ninguna definición de ningún programa ni nada por el estilo, pero estamos revisando, por ejemplo, el tema de los montos máximos de crédito, que podría servir sobre todo para los trabajadores que menos tienen, pero eso es una definición que se está haciendo con los tres sectores que conforman al Instituto", dijo el directivo.



Respecto a mayores montos de financiamiento, Martínez mencionó es que se debe analizar la medida para no afectar a los trabajadores que no cuentan con un crédito, pero sí esperan rendimiento a sus recursos que conforman el Fondo.



"Lo importante de verificar los montos máximos de crédito es que el costo financiero de aumentar los montos máximos va en detrimento de la mayoría de los trabajadores, que son quienes ahorran y quieren un rendimiento a ese ahorro", mencionó.



"Hay que recordar que la mutualidad del Fondo significa que tú prestas de un lado, cobras un interés y con eso pagas rendimiento al otro lado de los trabajadores que ahorran dentro del Infonavit. Obviamente imponer un costo financiero más alto al Instituto, a través del otorgamiento de montos máximos más altos, se tiene que analizar con mucho cuidado, porque podríamos ir en contra de la mayoría".



En el marco de la celebración del aniversario del organismo "Mujeres Líderes de la Vivienda", el funcionario adelantó que entre los planes más concretos que determinará el consejo de administración del Fondo este mes o en abril está la propuesta de un programa de recuperación de vivienda.



"Para el próximo mes lo que yo sí creo que va a estar listo va a ser el programa nacional de vivienda abandonada, cómo recuperar esa vivienda, ahí ya estamos prácticamente listos", puntualizó.



Por otra parte, Martínez señaló que tras el inicio de una auditoría interna, en diciembre pasado, entre los despachos de cobranza contratados por el Infonavit, a la fecha ya se han suspendido a cuatro firmas en la que se determinó su participaron en esquemas de defraudación, en despojo de viviendas a los acreditados.