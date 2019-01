Analiza INE no participar en 5 elecciones en el 2019

Ciudad de México

Debido al recorte de 950 millones de pesos a su presupuesto, el Instituto Nacional Electoral (INE) analiza no instalar casillas en las 5 entidades con elección este año, y dejar a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLs) asumir toda la organización de sus procesos.

El consejero Ciro Murayama, integrante de la Comisión de Presupuesto del INE, planteó que el INE solicitó para los comicios en esas entidades, 619 millones de pesos que le permitirían cumplir con sus funciones de instalación de casi 16 mil casillas e integración de mesas directivas en Baja California, Aguascalientes, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo.

Los recursos, explicó, son necesarios para contratar capacitadores y asistentes electorales, visitar a 1.1 millones de ciudadanos –el 13% de los 9 millones de electores inscritos en las Listas Nominales de esos estados- y capacitarlos para que funjan como funcionarios de casilla el 2 de junio, día de las elecciones.

"Es imposible que las instalemos si no hay recursos y las funciones constitucionales para cumplirse necesitan recursos. Si no hay ampliación, la Cámara ya comprometió eso, no fue una decisión del INE, fue una decisión irresponsable que tiene consecuencias", apuntó.

Los diputados no fundamentaron su decisión, y "nos enteramos por la prensa, nunca se nos comunicó, nunca hubo disposición al diálogo con este Instituto".

Murayama advirtió que ese recorte "compromete la posibilidad de que el INE cumpla las funciones constitucionales de instalación de casillas de las elecciones de 2019".

"Nosotros pedimos para las elecciones locales, para trabajo operativo, de campo, 619 millones de pesos, y el recorte es de 950 millones de pesos, con lo cual o bien, o dejamos de hacer actividades permanentes fundamentales como la credencial o hacemos las elecciones. Y no podemos conculcar el derecho a la identidad de todos los mexicanos del país que se garantiza a través de las credenciales", refirió.

"Lo que nos veríamos obligados a hacer es a no instalar las casillas y dejar todo el trabajo a los OPLs, estamos haciendo una labor de aproximación, de diálogo encabezada por el presidente Lorenzo Córdova con el poder Ejecutivo a ver si con determinaciones adicionales consigue que el INE pueda participar", añadió.

Advirtió que si no hay recursos por 619 millones de pesos, "no podemos salir a campo, no tenemos recursos para contratar gente, para ir a visitar a más de 1 millón 180 mil ciudadanos que van a ser los sorteados".

Murayama indicó que la decisión debe tomarse en cuestión de días, pues si no "va a ser imposible que el INE siga cumpliendo su labor y habrá que dejar esta tarea a las autoridades locales".