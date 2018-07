Analiza impugnar el PRI en Tampico. Permanecen sin digerir la derrota

No estamos enojados, porque quien pierde no somos el partido, no son las personas de convicción, porque se llevaron al cabo cosas irregulares que como seres humanos no debemos de hacer . Sofía Sandoval, regidora cetemista

, Tam.- Tras una derrota por casi 10 mil votos sobre la alcaldesaGuerra, el Partido Revolucionario Institucional analiza si habrá de impugnar el resultado que favoreció al candidato por la coalición "Por Tamaulipas al Frente",

La regidora cetemista Sofía Sandoval confirmó que la alcaldesa aún no ha hecho algún pronunciamiento y menciona que están analizando qué harán, si impugnan o no.

"Estamos todavía analizando qué se puede hacer... No estamos enojados, porque quien pierde no somos el partido, no son las personas de convicción, porque se llevaron al cabo cosas irregulares que como seres humanos no debemos de hacer", comentó.

Al hablar del presidente del Comité Municipal del PRI, José Antonio Marín Flores a quien no se vio activamente en campaña, la regidora mencionó que se tiene que analizar y hacer una "limpia" en el partido.

Dijo que se tiene que analizar la situación e iniciar la "limpia" hacia el interior... "igual y ustedes qué harían".