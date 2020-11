Analiza Ignacio Ambriz al Rebaño

Guadalajara, Jalisco.

La falta de gol de José Juan Macías es parte de un proceso de adaptación que vive todo el Guadalajara.

Ignacio Ambriz, DT de León, admira el trabajo de Víctor Manuel Vucetich, pero sabe que Chivas no dará resultados de la noche a la mañana, pues no es sencillo hacer funcionar a una maquinaria que cuenta con jugadores desequilibrantes y efectivos en el ataque, incluyendo a Macías.

"Espero que no malinterpreten mis palabras. Yo he visto al Guadalajara, y todavía el profe Vuce está luchando en cómo agarrarle la forma a (Uriel) Antuna, en cómo acomodar al ´Conejito´, a (Alexis) Vega, a Maci, y eso te lleva tiempo, y tal vez, en ese proceso, Chivas no tiene tanta llegada, como lo tenemos nosotros.

"Quizá de repente a Chivas se le aparecen tres opciones y dos le quedan a Maci, pero no las mete, y ahí se hace el escándalo, que también a ustedes (prensa) les gusta hacer ese escándalo, que, si Maci dijo o no dijo", comentó Ambriz.

Guadalajara recibió buenas noticias, pues Macías se reincorporó a los entrenamientos tras superar una lesión de bajo grado en el isquiotibial del muslo derecho, por lo que podría reaparecer en el duelo de Repechaje frente a Necaxa.