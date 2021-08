Analiza CDV, Pilar y ex alcaldes proyectos para Victoria

Con el propósito de intercambiar puntos de vista e información sobre las necesidades de la Capital , el gobernador de Tamaulipas , Francisco Javier García Cabeza de Vaca , sostuvo una reunión con la actual alcaldesa de Victoria y un grupo de ex alcaldes .

"Hoy me reuní con la alcaldesa @pilargomezmx y ex alcaldes de #Victoria, con quienes intercambié puntos de vista sobre asuntos de la ciudad, obras de infraestructura que requiere y las que @gobtam ha realizado. Me dio gusto convivir con ellas y ellos en este productivo diálogo", señaló en su cuenta de Twitter.

El lunes por la tarde, el mandatario estatal realizó una gira por la Capital, inaugurando cuatro obras de pavimentación en igual numero de colonias del norponiente.

Al encuentro asistieron la exalcaldesa Teresa Aguilar Gutiérrez emanada del Partido Acción Nacional, quien fuera sustituta de Gustavo Cárdenas en la Presidencia Municipal, así como los exalcaldes del PRI Tito Reséndez Treviño, José Manuel Assad Montelongo (sustituto de Eugenio Hernández Flores), Álvaro Villanueva Perales, Arturo Diez Gutiérrez (hoy simpatizante de Movimiento Ciudadano), Miguel González Salum, Fernando Méndez Cabtú (sustituto de Alejandro Etienne Llano) y Oscar Almaraz Smer.