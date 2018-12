Analiza AMLO reforzar su seguridad personal

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que pese a no advertir alguna amenaza en su contra analiza reforzar su seguridad personal.

"No siento, no percibo, ninguna amenaza, quien lucha por la justicia no tiene nada que temer, de todas formas actuaremos con precaución por el encargo que tenemos, ya lo estamos viendo, me lo han planteado constantemente familiares, amigos, miembros de la sociedad civil, tanto por el afecto como por la responsabilidad del carácter del Estado que tiene la seguridad del presidente", informó el mandatario en conferencia de prensa.

Ayer martes una mujer burló la seguridad de Palacio Nacional y durante la conferencia de prensa mañanera se acercó al presidente y le entregó un escrito, sin que nadie del equipo de Ayudantía lo impidiera.

Desde el Salón "Tesorería", López Obrador dijo que es consciente de su responsabilidad como jefe de Estado, "y estamos tomando en consideración todos estos elementos poco a poco lo vamos a ir informándoles sobre cómo garantizar la seguridad".

López Obrador dijo que no quiero que lo "cerquen" y que le impidan la comunicación con los ciudadanos.

"Sé qué hay riesgos, pero estamos actuando de manera responsable", insistió.

Desde su campaña por la Presidencia, López Obrador dijo que de ganar los comicios no aceptaría que su seguridad personal estuviera a cargo del EMP, el cuerpo de élite de las Fuerzas Armadas, por lo que ordenó que regresaran a sus instituciones.

La seguridad del presidente está bajo la coordinación de una Ayudantía, 10 mujeres y 10 hombres, profesionistas donde hay ingenieros, médicos, abogados, comunicólogos entre otros.