Ana Layevska supera miedos en "Y Mañana Será Otro Día"

Antes de volver a trabajar en los foros de televisión lo pensó mucho porque implicaba separarse de su pequeña hija Masha, de 4 meses, le partía el corazón a Ana Layevska.



Sin embargo, tuvo que hacerse la fuerte y apoyarse de su esposo Rodrigo Moreira, su mamá y su suegra para atender las grabaciones de la telenovela Y Mañana Será Otro Día, de reciente estreno en Las Estrellas.



La producción de Carlos Moreno le ha dado a la actriz de 36 años todas las facilidades, así que hay días que Masha la acompaña a sus llamados.



"Justamente acepté este proyecto porque para mí es como un experimento de cómo compaginar la maternidad con el trabajo y no fallar en ninguna de las dos", explicó Layevska.



"Le pensé mucho antes de aceptar, obviamente te surgen muchas dudas y muchos miedos, ¿cómo hacerle?, pero sí recibí el apoyo de la producción, de mi familia, de mucha gente".



Por otro lado, Layevska agarró valor al pensar que no es la única mamá que trabaja. Sabía que no sería fácil, pero hasta ahora todo ha marchado bien.



"Muchas mujeres hacen lo que hago yo, cuando eres mamá la vida continúa, tienes que seguir y tienes que trabajar, no se acaba nada cuando tienes hijos; además, también creo que es saludable", añadió.



"A veces me llevo a mi hija a grabar, a veces me ayuda mi mamá, a veces mi suegra, a veces mi esposo, sí resuelvo el día a día, pero estoy feliz, mi hija está divina".



Este es el segundo proyecto de televisión en el que participa Layevska ya con su rol de mamá, pues también fue parte de la serie biográfica José José, El Príncipe de la Canción.



Sólo que su actuación en la bioserie que realizó Telemundo, cuyo estelar está a cargo del actor Alejandro de la Madrid, fue corta, porque dio vida a Christian Bach.



"Fue una participación mínima, hice a Christian Bach y fue padrísimo. La verdad me sorprendió la caracterización que me hicieron porque me dejó idéntica a Christian, literal, estuvo padrísimo", añadió.



"Nunca había hecho un personaje biográfico, fue el primero que hice. Tuve que ver entrevistas (de Christian), prepararme, tomar ciertas actitudes, estuvo divertido".



Aún desconoce cuándo se verá en México José José, El Príncipe de la Canción.