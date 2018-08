Ana Guevara buscará presupuesto para el deporte

Me toca ser cocinera y comensal", expresó Ana Gabriela Guevara, quien el 1 de diciembre protestará como directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).



Como diputada federal, dijo, buscará incidir para que el presupuesto que aplicará como titular de la Conade corresponda a las necesidades del Plan Nacional del Deporte que está elaborando para presentar al presidente electo Andrés Manuel López Obrador.



Luego del relevo presidencial, el lugar de la ex atleta y campeona mundial, será ocupado por su suplente Ana Laura Bernal. "Mi agenda legislativa no quedará inconclusa, la continuará mi suplente y estaré pendiente", dijo la ex velocista, en entrevista previa al "Primer Seminario de Transición y Gobernabilidad para Escribir Historia", que impartió a alcaldesas y alcaldes electos de Sonora.



Comentó que aún no tiene información detallada sobre el presupuesto y los gastos de la Comisión que dirigirá, pero tiene claro que acatará el plan de austeridad anunciado por el presidente electo, cuyo primer punto es que ningún funcionario debe ganar más que él y de ahí revisar tabuladores de sueldos.



"Vamos a analizar si se va a reestructurar el personal o ver si se va a aumentar, pues es un sexenio de dos juegos olímpicos, nos toca el 2020 y en el 2024, y el 2024, el mundial de futbol". Como ya dijo Andrés Manuel López Obrador, no se creará más infraestructura, por lo que se buscará adecuar la existente, "eso ya representa un ahorro", consideró.



Ante el panorama de austeridad que se avecina, buscará la participación del sector empresarial para recuperar espacios públicos y canchas deportivas de todo el país porque tendrá énfasis en el desarrollo deportivo de la niñez. "No vengo a colgarme medallas, buscaré que las medallas las gane la siguiente generación", declaró. La cantidad de medallas que ganó México en los últimos Juegos Centroamericanos, son muestra del potencial deportivo que existe en el país, destacó.

Anunció que el próximo lunes se reunirá con el Secretario de Educación, Otto Granados Roldán, para proponerle un plan estratégico y que por el momento se beneficien estudiantes de 200 mil escuelas con apoyo al deporte.



En temas políticos, la actual senadora de la República, no descartó participar en la contienda electoral por la gubernatura de Sonora en las elecciones del 2021. "Lo vuelvo a repetir, ni me encarto ni me descarto, si los tiempos dan y las condiciones están no me encarto ni me descarto, hay que esperar los procesos, si se vuelve a hacer campaña en coalición, además vienen procesos distintos de elección".



"Hay que ser pacientes de los tiempos, lo que sí te voy a decir es que las condiciones se están poniendo cada vez más fáciles", confió. Aludió al tema las recientes reformas constitucionales que realizó el Congreso del Estado, donde otorga mayores facultades al poder Ejecutivo y acota al Legislativo.

"Es lamentable, un atropello total y absoluto, no para la clase política, es un mensaje mucho más profundo, decirle a la gente: no queremos".