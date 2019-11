Ana Bárbara supera burlas, anorexia y crítica

¬†"Quiero que cuando me muera, digan: ´luchó hasta el nal´", dice la cantante Ana Bárbara, quien se considera una mujer empoderada, porque ha atravesado por muchas situaciones difíciles a lo largo de su vida pero a pesar de las críticas y de los escándalos ha superado todo

"Sí me considero empoderada, no me considero ejemplo, pero sí creo que tengo una historia de vida que yo misma considero fuerte y que sé que hay personas que han pasado lo mimo que yo y que han batallado mucho para salir adelante. Lo que me gusta es que soy mucho pa´ delante", dice la cantante.

La última polémica que vivió fue la de hace una semana, cuando en el marco del partido de la NFL entre los jefes de Kansas City y los cargadores de Los Ángeles, en el Estadio Azteca, la cantante se equivocó al entonar el Himno Nacional y eso ameritó burlas y críticas. También lee: Ana Bárbara impacta con sensuales curvas en vestido transparente¬† Aunque la intérprete de "Bandido" se disculpó públicamente, los ataques continuaron. "Yo lo tomo exactamente de quien viene", indicó, porque, de acuerdo con la cantante, si hiciera caso de todo lo que se dice, se volvería loca. Ana no es una mujer que se queda callada, le gusta compartir sus problemas porque considera que su historia puede servir para personas que atraviesan cosas similares, como el tema de la anorexia, una situación de la que habla abiertamente. "Con todo respeto a la enfermedad y creo que si alguien puede hablar de eso y hasta reír de mi propia historia soy yo, no es una enfermedad que digas: ya me recuperé para siempre. Es muy parecido a la frase famosa ´sólo por hoy´, porque en la anorexia puede caer un hombre, mujer, incluso en medio de un embarazo; de hecho a mí me pasó en mi embarazo, pero te puedo decir

"Estoy saludable y se lo comparto a mis fans. Me encanta porque hay preguntas de gente que tiene padecimientos, por eso digo que es un tema serio pero, si no te ríes de tus problemas, te matas", dice la cantante, quien se presentará el 1 de diciembre en el Teatro Metropólitan.