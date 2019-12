Amy estará en el Museo Grammy

La Academia de la Grabación dijo que atuendos populares de la difunta cantante británica — incluyendo el vestido cuello halter que usó para su última actuación en los escenarios en el 2011 en Belgrado — así como letras de canciones manuscritas nunca antes vistas, videos caseros, entradas a diarios y otros artículos del archivo personal de su familia, comprenderán "Beyond Black — The Style of Amy Winehouse".

La muestra estará abierta desde el 17 de enero hasta el 13 de abril.

Winehouse murió el 23 de julio del 2011 en su casa en Londres de una intoxicación etílica accidental, a los 27 años. Sólo llegó a lanzar dos álbumes, "Frank" y "Back to Black", pero tuvo un enorme impacto entre los fans y sus colegas en la música, que la elogiaban por su calidad interpretativa tipo jazz y sus letras honestas.

Ganó cinco premios Grammy en 2008, que agradeció a distancia al no poder asistir a la ceremonia porque Estados Unidos le negó una visa de trabajo.

La cantante, cuyos éxitos incluyeron "Rehab" y "You Know I´m No Good", también era conocida por su distintivo look, con un peinado de colmena, delineador de ojos de gato, zapatos tipo ballerina, tatuajes y más.

"Amy siempre mencionó a mi madre, su abuela Cynthia, como una influencia mayor, tanto estilísticamente — pues ella le enseñó la importancia del cuidado personal y de tener un estilo — como musicalmente", dijo el padre de la cantante, Mitch Winehouse, en un comunicado.

"Le gustaba llamarme un ´Sinatra taxista´ y por el lado de la familia de su madre también había músicos", agregó. "Amy no sólo le dio su don de la música al mundo, sino también su moda. Estamos deseosos de que la gente vea su espíritu audaz y hermoso a través de todas las formas de su creatividad".