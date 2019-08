Ampliarán las obras en educación básica

Aquellas escuelas que tengan problemas de infraestructura como bardas perimetrales caídas, techos con grietas o paredes con daños, podrán participar en el programa de mejoramiento escolar que se mantiene activo en Reynosa.

A través de una solicitud que deberá mostrarse a la Dirección de Educación del municipio se determinará si el plantel requiere la intervención inmediata, por el momento se han beneficiado 20 escuelas, entre preescolares, primarias y secundarias, de acuerdo con José Iram Rodriguez Limón, responsable del área.

"El programa está ahí a disposición de quien lo requiera, en marzo de este año se dio el arranque en una escuela de la colonia Jarachina Sur que presentaba daños, y bueno la intención es replicar el beneficio, seguramente la cantidad de escuelas incrementará considerablemente por las últimas lluvias".

Aunque no especificó montos de la inversión ni cantidad de escuelas contempladas, afirmó que ante cabildo se cuenta con una partida especial que fue aprobada por la Dirección de Obras Públicas.

"El dato completo tendrá que anunciarse por la propia alcalde, porque tenemos confianza en que no habrá tope, es decir la prioridad es la educación, los niños no pueden arriesgarse a tomar clases en un lugar que los pone en riesgo, no está bien que las aulas o laboratorios estén cayéndose, por eso estamos confiados en que el beneficio será general".

Estas acciones se suman a los rondines que se realizan actualmente para determinar lo daños por las últimas lluvias y si las condiciones en las que se encuentran las escuelas, limitarán el próximo regreso a clases.