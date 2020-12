AmplÍan programación

Ciudad de México

Disney ampliará masivamente el volumen de la programación de su servicio de streaming a partir de 2021 con producciones de Star Wars y Marvel.

La compañía anunció que la plataforma Disney+ contará con por lo menos 35 nuevos títulos de sus divisiones Lucasfilm (Star Wars), Marvel Studios, Disney Animation y Pixar Animation.

10 SERIES MÁS

Kareem Daniel, director de distribución de la empresa, anunció durante el Disney Investor Day que se producirán 10 series de Star Wars, 10 series de Marvel y 15 series de Disney y Pixar Animation.

"Con estas originales de Disney+, además de nuestros lanzamientos en cine y títulos de la biblioteca, añadiremos por lo menos algo nuevo cada semana", dijo Daniel.

Quizá la sorpresa más grande fue la idea de 10 programas relacionados con el universo Star Wars, la mayor expansión de la franquicia desde la adquisición de Lucasfilm en 2021.

Hasta ahora, Disney ha lanzado cinco filmes y una serie original, The Mandalorian, que actualmente emite su segunda temporada

OTRAS ANIMADAS

Entre esas producciones se enlistan las tres series que ya habían anunciado con anterioridad: Obi-Wan Kenobi, con Ewan McGregor en el papel principal y el regreso de Hayden Christensen como Darth Vader; Andor, centrada en el personaje Cassian Andor, interpretado por Diego Luna; y The Acolyte, protagonizada por una mujer y creada por Leslye Headland (Russian Doll).

Además se anunciaron Rangesrs of the New Republic y Ahsoka, estelarizada por Rosario Dawson, ambas dentro de la línea del tiempo de The Mandalorian.

Star Wars: The Bad Batch y Visions serán producciones animadas; trabaja un proyecto basado en el personaje Lando Calrissian, y realizará A Droid Story, sobre un héroe guiado por R2-D2 y C-3PO.