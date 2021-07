Amplían plazo para el comité

"Se trata de encontrar al ciudadano para vigilar, sancionar y dar seguimiento a todos los actos de corrupción y la posibilidad de poner políticas públicas a favor del combate a la corrupción, la convocatoria sigue abierta para los que estén interesados en acabar con este cáncer que ha afectado a todo el país", dijo.

Explicó que puede participar cualquier ciudadano mexicano preferentemente con experiencia en transparencia o fiscalización, mínimo 30 años de edad, contar con licenciatura, no tener antecedentes penales, presentar sus declaraciones, no haber sido candidato o cargo de elección popular, no estar afiliado a partidos políticos, entre otros.