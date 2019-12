Amplían periodo para vender gasolina 'sucia'

Cd. de México.

La organismo regulador echó así abajo el acuerdo que permitiría a Monterrey y Guadalajara tener gasolina de mejor calidad a partir del 1 de enero próximo. La CRE aprobó una prórroga para la aplicación de las especificaciones en el contenido de aromáticos en gasolinas, que establecía la NOM/ 016/2016, y que regula la calidad de los petrolíferos del País.

Dicha norma establece que el contenido de aromáticos en las gasolinas en las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey debe disminuir de 32 a 25 por ciento a partir del primero de enero de 2020, tal y como se estableció para la zona metropolitana del Valle de México. El área integrada por la Zona Metropolitana de Guadalajara considera los siguientes Municipios: Ixtlahuacán del Río, Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlanejo y Zapopan. Respecto a la Zona Metropolitana de Monterrey, el área considera los Municipios de Nuevo León como Apodaca, Benito Juárez, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina.

Durante la sesión ordinaria, los seis comisionados del órgano regulador aprobaron dicha prórroga por unanimidad, sin detallar el alcance del nuevo plazo. "Lo que se tiene que entender es cómo se tomó esta decisión, Pemex no está en posibilidad de cumplir la norma. "El asunto a debatir es si el País debe pagar el costo de que Pemex no pueda ofrecer en este momento un combustible de calidad", aseguró Rosanety Barrios, especialista en el sector energético. De acuerdo con la experta, Pemex requiere de al menos 3 mil millones de dólares para poder contar con la capacidad suficiente para producir gasolinas y diesel limpio en sus refinerías. Los niveles tolerados de azufre, aromáticos, olefinas, benceno y otros componentes nocivos para la salud en los contenidos en los combustibles, contemplados en la norma 016, están alineados con la práctica internacional y con parámetros ambientales tan estrictos como los californianos. "Mientras no se cumplan con las especificaciones de calidad, esto implicaría impactos al medio ambiente y a la salud, en tanto Pemex no busque soluciones para cumplir con la norma.

"¿Es correcto que más de 120 millones de mexicanos respiremos azufre y sólo podamos aspirar a tener un diesel que cumpla cuando Pemex sea capaz de producirlo?" expuso Barrios. El martes pasado, la CRE le dio a Pemex cinco años más para que suministre de diesel bajo en azufre a todo el País. Esto luego de que la petrolera no pudiera cumplir con las especificaciones, que entrarían en vigor en julio de este año. En su plan de negocios, Pemex expuso que para 2020 analizará alternativas para la construcción de infraestructura para la producción de diesel ultra bajo azufre en las refinerías de Salamanca, Cadereyta, Manero, Minatitlán y Salina Cruz. La NOM 016 también establece que con el propósito de limitar la formación de ozono, no se permitirán gasolinas oxigenadas con etanol en las tres principales zonas metropolitanas.