Amplían más horas y días para el carril SENTRI

Laredo, Tx.

A partir del próximo lunes 3 de febrero, se sumarán más horas y días de la semana al horario de uso exclusivo para carril SENTRI en todos los carriles del Puente Internacional Número Uno o "Puerta De Las Américas" anunció Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), será desde este lunes 3 de febrero.

Todo el puente uno, solo será cruce SENTRI (Secure Electronic Network for Traveler Rapid Inspection o Red Electrónica de Inspección Rápida para Viajeros Confiables), de lunes a viernes de 06:00 a 09:00 de la mañana, así como de 02:00 a 06:00 de la tarde, esos cinco días de "entre semana".

Y también los sábados y domingos en horario de 12:00 del medio día a 06:00 de la tarde.

Por dicho puente cruzan en promedio 4 mil automóviles diarios del programa SENTRI, es que Aduanas y Potecicón Fronteriza de Estados Unidos (USBP), en el Sector Laredo, desea otorgarles más beneficios a esta gente inscrita a este programa.

"Continuamos haciendo las mejoras y los arreglos necesarios para implementar más medidas de facilitación y así ayudar al público viajero mientras cruza una de las fronteras terrestres más concurrida en el país", dijo Albert Flores, director del Puerto de Laredopor CBP.

El Puerto de Entrada de Laredo agiliza el cruce a nuestros participantes del Programa Viajero Confiable (TTP por sus siglas en inglés), buscamos se les otorguen horarios convenientes y beneficiosos para sus viajes diarios.

El resto de los horarios de los siete días de la semana, podrán cruzar por el puente uno hacia Laredo, Texas, los automóviles y viajeros no inscritos al SENTRI, es decir, aquellos visitantes y ciudadanos con documentos Ready Lanes.

Para evitar posibles demoras o multas debido a que los viajeros traen artículos agrícolas prohibidos / restringidos, CBP alienta a los viajeros a declarar todos los artículos agrícolas a un oficial de CBP a su llegada y antes de hacer su viaje para consultar la guía Know Before You Go en la página de internet, de esa multi agencia federal.