 Amplían freno a ‘chocolates’

Ciudad de México

Para seguir frenando la entrada de autos usados al país, la Secretaría de Economía extendió por 15 meses más la vigencia –hasta el 31 de marzo del 2019– de un decreto que permite la importación definitiva de autos usados provenientes de Canadá y, esencialmente, de Estados Unidos.

La medida fue difundida a través de un decreto publicado este jueves por la Secretaría de Economía en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrará en vigor a partir de hoy viernes.

Así se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación y en la Asociación Mexicana de Distribuidoras de Automotores (AMDA).

‘‘Que las condiciones que motivaron la emisión del citado decreto aún se encuentran presentes, por lo que es necesario prorrogar la vigencia del mismo al 31 de marzo de 2019, a fin de contar con un marco regulatorio que otorgue seguridad jurídica a los importadores de vehículos automotores usados’’, según el decreto publicado en el DOF.

LOS REQUISITOS

Dicho reglamento ha mostrado ser eficiente para frenar la entrada de automóviles usados a territorio mexicano.

Entre los requisitos para internar al país vehículos usados están que se cuente con el certificado de origen y que las unidades cumplan con ciertas condiciones físico-mecánicas y estándares de emisiones contaminantes, además de que no estén involucradas en procesos legales, no sean robadas o no hayan sido utilizadas para cometer un acto ilícito.

De enero a octubre de este año sólo entraron 100 mil unidades, 21 por ciento menos respecto a las que ingresaron en el mismo periodo de 2016 y una quinta parte de las 500 mil que arribaron en el año 2011.

Cada nueva extensión, al menos hasta la publicada en 2016, alargaba el programa un año más y las provisiones terminaban el 31 de diciembre pero en esta nueva edición la norma se mantendrá vigente hasta 2019, por lo que corresponderá a la siguiente administración decidir si se concede otra prórroga o se elimina.

Al haberse emitido una jurisprudencia y al no modificar el contenido del decreto, se reduce sustancialmente la posibilidad de obtener amparos de quienes tenían por negocio la importación masiva de autos usados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto de la constitucionalidad de estas medidas señalando que no viola las garantías de igualdad, de audiencia previa, de irretroactividad, a la libertad de trabajo ni al libre comercio, además de que existe jurisprudencia definida y obligatoria indicando que es acorde con el TLCAN y, consecuentemente, no es violatorio del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) calificó la decisión como positiva, ya que el decreto también ha permitido regular la entrada de vehículos chatarra.