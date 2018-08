Amplían amnistía de multas para delitos menores en corte

Edinburg, Tx.- A partir del próximo lunes, seis de agosto, y hasta el día 17 del mismo mes, autoridades de la ciudad de Edinburg estarán otorgando amnistía a personas que cuenten con adeudos en la Corte Municipal.

De acuerdo a lo indicado, la Corte Municipal de Edinburg dará inicio a un programa de amnistía de dos semanas, comenzando este lunes, el cual permitirá a las personas con citatorios pendientes pagar sus adeudos sin ser arrestados.

Autoridades señalaron que cuando una persona comete una infracción a las leyes de tránsito, se levanta una infracción en su contra y se le otorga un periodo de diez días para que se ocupe de pagar la multa.

Si el infractor no se ocupa de ello dentro de los diez días siguientes, la multa comienza a elevarse de acuerdo al tiempo que pasa, llegando a generarse una orden de arresto en su contra, pero con la amnistía, además de que no se cobrarán recargos, pueden tener la tranquilidad de que no se ejercerá acción penal en su contra, por lo que se invita a la comunidad con algún adeudo pendiente para que se acerque a hacer su pago a la corte municipal sin ningún temor.