Amplían al 31 de octubre amnistía para deudores

McAllen, Tx.

Las personas que deban alguna infracción de tráfico o tengan una multa pendiente podrán hacer sus pagos sin costos adicionales por cargos morosos y gastos de corte, anunció el tribunal municipal.

La extensión del programa de amnistía por falta de comparecencia del tribunal municipal de McAllen se extiende hasta el 31 de octubre, dando al público la oportunidad de eliminar cualquier orden judicial y ahorrar dinero.

La información proporcionada por la ciudad precisa que "Los infractores de las leyes de tránsito que no se presentaron para su día en la corte ahora tendrán tiempo adicional para hacer arreglos para hacerse cargo de sus multas sin temor a ser arrestados o recibir multas adicionales".

Los infractores también pueden establecer planes de pago o solicitar servicio comunitario.

Kathleen Henley, juez del Tribunal Municipal de McAllen, explica que ofrecer la amnistía, es decir, no arrestar a quienes no han hecho los arreglos necesarios sobre las infracciones de tránsito pendientes, es una excelente manera de ayudar a las personas que, por cualquier motivo, no se presentaron en la fecha de la corte designada y ahora están posiblemente viviendo con el temor de ser arrestados.

"La amnistía les brinda la oportunidad de pagar, o hacer arreglos para pagar sus multas, sin recibir tarifas adicionales y, lo que es más importante, sin temor a ser arrestados".