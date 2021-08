Ampliación de periodo de Arturo Zaldívar es constitucional: AMLO

"Yo entiendo que es constitucional, que no es inconstitucional, pero eso lo van a decidir en la Cámara de Diputados . Mi opinión ya le externé, es que el ministro presidente de la Corte es un hombre íntegro, honesto, y que ayudaría mucho en la renovación del Poder Judicial, porque urge la reforma al Poder Judicial, entonces si ya se están por aprobar leyes para combatir la corrupción en el Poder Judicial para combatir el nepotismo, si ya se probaron esas leyes y para llevar a la práctica se requiere que el actual presidente dos años mas porque es garantía de que de eso cambios se van llevar a la práctica que se van a realizar, yo estoy de acuerdo".

"Es fundamental, la reforma en el Poder Judicial, no puede haber jueces ni magistrados, ni ministros que solo están al servicio de interés creados, que están al servicio de los potentados, no del pueblo. Entonces, se requiere una reforma en el Poder Judicial y si no es contrario, a la letra y al espíritu de la Constitución y si así le decide la Cámara de Diputados, yo estoy totalmente de acuerdo", dijo.