Amplía su alcance distribución de kits

En la colonia Esfuerzo Nacional, aplaudieron las acciones del Gobierno Municipal de Reynosa, a la llegada de la doctora Maki Esther Ortiz Domínguez; con emoción, las familias de este sector poniente de la ciudad, recibieron un kit de limpieza gratuito.

"Con este paquete que nos entregan hoy, podemos desinfectar nuestra casa, gracias por acudir cuando más los necesitamos", expresó una madre de familia que recibió el kit que contiene cubeta, escoba, trapeador y líquidos, para reforzar el saneamiento de su hogar.

La alcaldesa, Maki Ortiz Domínguez, manifestó a los residentes de la Esfuerzo Nacional, su apoyo en el momento en que se recuperan de los daños que les provoco el Huracán Hanna, por el que todas las familias tienen la urgencia de dar una profunda limpieza a sus hogares.

El Secretario Técnico del Ayuntamiento, Lic. Hugo Ramírez Treviño, el Síndico Víctor Hugo García Flores, y los Regidores Nilza Hurtado Rodríguez, José Alonso Peña Rodríguez, y Mario Alberto Ramírez Ruiz, apoyaron la entrega de los kits gratuitos de limpieza para el hogar.

Medidas anti dengue

La Dirección de Salud y Atención a Grupos Vulnerables, de la Secretaría de Desarrollo Social, atendiendo la instrucción de la Alcaldesa, la Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, emite recomendaciones a la población para lograr abatir la reproducción de mosquitos transmisores de enfermedades virales.

El médico Tomás Ortega Banda, director de la dependencia municipal, señaló la necesidad de tomar medidas desde el hogar, "ante la probabilidad de incremento de casos de enfermedades transmisibles por vector, como son dengue, zika y chikungunya", y mencionó que existe coordinación con el Sector Salud de Tamaulipas para la fumigación y abatización en la ciudad.

"Debido a las inundaciones que causó el huracán Hanna, la doctora Maki Ortiz Domínguez, nos instruyó a continuar brindando las recomendaciones necesarias a la población en general para que en Reynosa no aumenten los casos de dengue, debido a que también enfrentamos la pandemia de coronavirus", dijo el médico Ortega Banda, resaltando que el Gobierno local mantiene una campaña permanente de descacharrización de baldíos y la vía pública.

Para erradicar mosquitos vectores:

1.- Limpiar sus patios de objetos que no utilizan y acumulen agua.

2.- Tapar tanques de agua y cisternas.

3.- Eliminar agua estancada de recipientes, latas, botellas o contenedores.

4.- Tapar o voltea recipientes donde almacenen agua para uso doméstico.

5.- Tirar llantas viejas o que no uses para que no acumulen agua.

6.- Lavar con agua y jabón floreros, contenedores y bebederos.