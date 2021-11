Amplía Madero su infraestructura vial

En la entrega de tan importante obra, el munícipe aseguró que el bienestar y movilidad de niños, adultos mayores y personas con discapacidad, son prioridad en su Gobierno, por lo que continuará apostando por el desarrollo urbano en todas las colonias.

"El bienestar de todos ustedes y la tranquilidad no tiene precio, no escatimaremos recursos en darles una mejor calidad de vida con calles más seguras. Lo daremos todo porque por voluntad, no vamos a parar. Tendremos un municipio mucho más hermoso como todos lo anhelamos", aseguró Oseguera Kernion.

En representación de los vecinos de la colonia Puerto Alegre, la Sra. Josefa García Zapata agradeció dicha iniciativa de la actual administración maderense, y por su parte, el Sr. Gilberto Cortés Treviño, expresó: "Tuvieron que pasar más de 20 años para que una persona con palabra y comprometida con los maderenses nos cumpliera".

De acuerdo con el director general de Obras Públicas, Luis Carlos Leal Contreras, dichas pavimentaciones que suman una extensión de 101.88 metros lineales, requirieron una inversión total de 1, 255,886.47 pesos, mediante el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, ejercicio 2021.