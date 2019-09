Amparos a Sta. Lucía sí afectan.- AMLO

Cd. de México.

El Mandatario había sostenido que esos recursos de sus adversarios atrasaban la obra, pero no estaba preocupado.



"Sí nos están afectando, también hay que decirlo, para que cada quien asuma su responsabilidad, nos afectan porque nos demoran en los trabajos y también de la rehabilitación del Lago Nabor Carrillo (en Texcoco)", indicó.



Nuevamente acusó al empresario Claudio X. González de estar detrás de los amparos, sin embargo, confió en que pronto el Poder Judicial resuelva el tema para arrancar las obras.



"Los amparos de Texcoco se van a resolver pronto, es un asunto de nuestros adversarios, es un capricho de Claudio X. González, que son los que promueven esto, ellos mismos lo sostienen, están en su derecho de manifestarse, de oponerse, pero no tienen razón.



"No tienen fundamento, es propaganda, es retrasar la obra", insistió.