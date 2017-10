‘Amparo no suspende proceso de extradición’

Cd. Victoria, Tam.

El amparo que el Juzgado Décimosegundo de Distrito en Tamaulipas otorgó al exgobernador Eugenio Hernández Flores en contra de una posible extradición hacia los Estados Unidos no suspende el proceso que se le sigue por su participación en probables delitos cometidos tanto en el estado de Tamaulipas como en los EU.

Lo anterior lo manifestó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Carlos Alberto García González. “Salen notas que más que informar pareciera que lo que quieren es confundir”, dijo.

Y agregó: “efectivamente se traslapan varios procesos en el caso del exgobernador Eugenio Hernández Flores, uno es un amparo que le concedió un juez federal que algunos han dicho que suspende el proceso de extradición”.

La próxima audiencia ante el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Ciudad Victoria, Raymundo Serrano Nolasco, se llevará a cabo a las 9 horas de este viernes.

El juez federal Rodrigo Allen Ortiz Orozco fue quien otorgó el amparo tramitado por el equipo legal del exmandatario tamaulipeco, el cual solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal la suspensión del proceso de extradición, esto según el juicio de amparo 2067/2017-II.

“Yo no soy abogado pero sí le entiendo y no tiene que ver una cosa con la otra, es decir, hay un indicio de lo que pudiera terminar en sesenta días con una solicitud formal de extradición, pero eso no está concluido, si no está concluido no aplica el amparo sobre algo que no se ha dado”, aclaró el legislador local.

El mismo juicio de amparo menciona que “sin paralizar el procedimiento de origen no se ejecuten la orden de extradición que se reclama, quedando a disposición de este órgano de control constitucional en lo que se refiere a su libertad personal en el lugar que se encuentra recluido”.

Se reintegra Susana H.

>La diputada Susana Hernández Flores se reintegró este miércoles a sus obligaciones en el Congreso del Estado después de haber faltado a las dos últimas sesiones ordinarias en donde se llevaron a cabo dos comparecencias de secretarios de Estado ante el Pleno y dos ante comisiones.

>La diputada priísta al igual que Isis Cantú Manzano por el PAN, es secretaria de la Mesa Directiva del mes de octubre, la cual preside Ana Lidia Luévano de los Santos.

>Alejandro Etienne Llano, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, aseguró que Susana Hernández continuará en su encargo independientemente de la situación jurídica que confronta su hermano Eugenio Hernández con la justicia de Tamaulipas y de los Estados Unidos de América.